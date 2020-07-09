Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Пассажиры без масок почти на час задержали движение электрички под Харьковом

Пассажиры без масок почти на час задержали движение электрички под Харьковом

Пассажиры без масок почти на час задержали движение электрички под Харьковом

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Нарушители карантинных ограничений 8 июля почти на час задержали движение пригородного поезда № 6015, следовавшего из Казачьей Лопани в Харьков. Ранее пассажир без маски устроил драку в метрополитене Харькова.


Как сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці», все началось с того, что железнодорожники обнаружили в электричке пассажиров без защитных масок, а те отказались реагировать на замечание о необходимости соблюдения карантинных требований.

В результате железнодорожники были вынуждены вызвать наряд Национальной полиции, а те задержали поезд на станции Дергачи на 51 минуту.

Комментируя инцидент, в «Укрзалізниці» снова призвали пассажиров следовать рекомендациям Минздрава — использовать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию в вагоне и занимать только сидячие места.

Напомним, ранее открытое пренебрежение масочным режимом проявили в сети показали жители Киевщины, следовавшие на электричке из Киева в Нежин. После этого премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разобраться с нарушителями лично министру инфраструктуры Владиславу Криклию.

127 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

СМИ узнали, Паоло Соррентино снимет фильм для Netflix
СМИ узнали, Паоло Соррентино снимет фильм для Netflix
В ГД отметили рост зарубежного финансирования НКО во время голосования
В ГД отметили рост зарубежного финансирования НКО во время голосования
Банки рассказали, как мошенники выманивают средства при платежах картой
Банки рассказали, как мошенники выманивают средства при платежах
За склонение к употреблению наркотиков в интернете предложили сажать на 10 лет
За склонение к употреблению наркотиков в интернете предложили сажать
Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса
Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса
Родственники Захарова: Если Ефремов не признает вину, за что его прощать?
Родственники Захарова: Если Ефремов не признает вину, за что его
"Форсажу" не снилось. Итальянку оштрафовали за скорость в 703 км/ч
"Форсажу" не снилось. Итальянку оштрафовали за скорость в 703 км/ч
МИД России: Мы примем адекватные ответные меры против Британии
МИД России: Мы примем адекватные ответные меры против Британии
В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим
В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы после задержания Фургала
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы после задержания Фургала
"Я раньше ссал везде": муж Ксении Бородиной признался, что телеведущая смогла его перевоспитать
"Я раньше ссал везде": муж Ксении Бородиной признался, что
Лиза Арзамасова высказалась о романе с Ильей Авербухом: "Чего вы так расшумелись?"
Лиза Арзамасова высказалась о романе с Ильей Авербухом: "Чего вы так

Топ на сегодня

В "Борисполе" будет лаборатория, которая определит COVID-19 за два часа, – Ляшко
В "Борисполе" будет лаборатория, которая определит COVID-19 за два
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Проект радио Sputnik победил в конкурсе СМИ "Патриот России – 2020"
Проект радио Sputnik победил в конкурсе СМИ "Патриот России – 2020"
"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во
Подуставший и разбитый: американские СМИ напророчили провал Зеленского
Подуставший и разбитый: американские СМИ напророчили провал Зеленского

Еще по теме

Практически все без масок: в сети показали фото переполненной электрички Киев-Нежин
Поезд Hyundai «Харьков – Киев» сломался в пути
Предупреждающий об опасности слоник появился в метро
СМИ: Вагон электрички загорелся в Москве на станции Царицино