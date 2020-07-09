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Пленки Деркача: Киев действительно посылал диверсантов в Крым в 2016 году

Пленки Деркача: Киев действительно посылал диверсантов в Крым в 2016 году

Украинский скандал вокруг «пленок Деркача» вновь обрел резонанс, благодаря новой порции сенсационных разоблачений.

Новые факты стали известны 9 июля в ходе пресс-конференции депутата Рады Андрея Деркача, который обнародовал третью часть записей разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

На этот раз журналистам был представлен разговор, в котором Байден и Порошенко обсуждали действия украинских диверсантов в Крыму в августе 2016 года.

Из представленной беседы становится очевидно, что диверсионная операция действительно имела место. В ходе разговора это фактически признается Петром Порошенко.

При этом Байден резко критикует решение Киева о проведении диверсионной операции в Крыму. Говорит, что это создаёт риски эскалации. А также даёт повод европейцам обвинить в этом Украину.

Порошенко соглашается. Говорит, что он не снимает начальника разведки только потому, что не хотел бы, чтоб это увязывалось с событиями в Крыму.

Байден прямо спрашивает у Порошенко, знал ли он об этой операции? Порошенко увиливает от ответа. Не добившись определенности, Байден раздраженно раздраженно бросил в трубку:

«Я не хочу, чтоб это когда-либо повторилось».

Порошенко поспешил заверить американского куратора, что такое не повторится и он лично это гарантирует.

Андрей Деркач дал пояснения относительно того, почему он решил предать гласности эту запись именно сейчас. По его словам, главный фигурант тех событий — Валерий Кондратюк (тогда глава ГУР Минобороны) — сейчас вновь назначен начальником разведки.

Деркач отметил, что данное обстоятельство представляет серьезную опасность, с учётом планов Порошенко по организации переворота с целью свержения президента Владимира Зеленского. По мнению Деркача, Кондратюк может поспособствовать Порошенко в осуществлении переворота.

Отметим, речь идет о событиях, которые произошли в районе города Армянска в августе 2016 года. Тогда в ФСБ РФ заявили об обнаружении группы украинских диверсантов в Крыму, которые готовили серию терактов. При задержании, по данным российской спецслужбы, погиб ее сотрудник и военнослужащий Минобороны РФ.

В Минобороны Украины тогда заявили, что информация ФСБ о готовящихся в Крыму терактах и причастности к ним Украины не соответствует действительности. А в Генштабе Украины назвали заявление Федеральной службы безопасности России — провокацией.

Следует заметить, что отчасти российская сторона тогда сама помогла Киеву уйти от ответственности.

Дело в том, что во всех заявлениях, которые в тот период исходили от госорганов в рамках оперативно-розыскных мероприятий, украинские диверсанты во избежание «накала страстей» обозначались, как «обычные» преступники.

Ранее ИА Newstes сообщало что 22 июня Деркач опубликовал запись, в которой Порошенко в феврале 2016 года обещал Байдену, что против премьер-министра Арсения Яценюка не будут заведены уголовные дела после его отставки.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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