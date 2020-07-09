Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Политолог оценил работу Фургала на посту главы Хабаровского края

Политолог оценил работу Фургала на посту главы Хабаровского края

Политолог оценил работу Фургала на посту главы Хабаровского края
Глава Хабаровского края Сергей Фургал за два года на посту не принес кардинальных изменений в экономическую ситуацию в регионе, но приобрел популярность среди местных жителей, сообщил РИА Новости политолог, директор консалтингового центра "Эксперт Групп" Павел Наливайко.

Фургал был задержан в четверг, по данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Решается вопрос о его перевозке в Москву.

"Если посмотреть, что произошло за два года, то действующая власть работала с ситуативной повесткой. Проводилась политика "латания дыр", не было презентовано конкретной программы, плана развития Хабаровского края. Вчера Фургал выступал перед депутатами, также ничего не было сказано о том, как Хабаровский край будет справляться с проблемами, решать вопрос госдолга, были общие фразы, акцент на популизм", - сказал агентству эксперт.

По его словам, изначально команда Фургала ставила задачей поддержание имиджа одного человека – самого главы региона. "С ней они справились на "пять". У Фургала есть высокая поддержка населения. Но в части социально-экономических показателей похвастаться нечем. За два года вырос госдолг, идет падение уровня жизни, отток населения. Населению в силу объективных причин нравилось, что с ними общаются напрямую в Instagram, и власти этим пользовались, чтобы удержать позиции", - отметил политолог.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Даже самые лучшие онлайн-лагеря не заменят живого общения
Даже самые лучшие онлайн-лагеря не заменят живого общения
В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России
В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России
Эстония подарила Украине 2400 пистолетов «Макаров» — на «оборону»
Эстония подарила Украине 2400 пистолетов «Макаров» — на «оборону»
Цифровая гуманитаристика: как историку и филологу понять программиста
Цифровая гуманитаристика: как историку и филологу понять программиста
Известную телеведущую по неизвестной причине «похоронили»
Известную телеведущую по неизвестной причине «похоронили»
Почему не работает карта желаний? 5 распространенных ошибок, которые тормозят ваши мечты
Почему не работает карта желаний? 5 распространенных ошибок, которые
Кардиологи назвали самый вредный продукт для сердца и сосудов
Кардиологи назвали самый вредный продукт для сердца и сосудов
Доступ к слежке за москвичами выставили на продажу
Доступ к слежке за москвичами выставили на продажу
Политолог оценил работу Фургала на посту главы Хабаровского края
Политолог оценил работу Фургала на посту главы Хабаровского края
Кадыров прокомментировал убийство россиянина под Веной
Кадыров прокомментировал убийство россиянина под Веной
7 опасных фраз, которые ставят перед человеком барьеры и отпугивают богатство
7 опасных фраз, которые ставят перед человеком барьеры и отпугивают
Почему "наши" люди в принципе не могут быть предателями Родины?
Почему "наши" люди в принципе не могут быть предателями Родины?

Топ на сегодня

"Жестоко обманули" украинцев. Тимошенко раскритиковала команду Зеленского
"Жестоко обманули" украинцев. Тимошенко раскритиковала команду
За сутки в России прибавилось 6562 случая Covid-19, умерли 173 человека
За сутки в России прибавилось 6562 случая Covid-19, умерли 173
Россияне на самоизоляции закупились секс-игрушками
Россияне на самоизоляции закупились секс-игрушками
В "Борисполе" будет лаборатория, которая определит COVID-19 за два часа, – Ляшко
В "Борисполе" будет лаборатория, которая определит COVID-19 за два
Полиция назвала три версии масштабного пожара на Луганщине
Полиция назвала три версии масштабного пожара на Луганщине

Еще по теме

Выборы главы Хабаровского края могут пройти осенью 2021 года
Главу Хабаровского края Фургала задержали по делу об организации убийств
Российского губернатора задержали по подозрению в покушении на убийство
Доплаты к пенсиям хабаровских чиновников сократили вдвое