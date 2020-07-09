Политолог оценил работу Фургала на посту главы Хабаровского края

Анастасия Иванова

Глава Хабаровского края Сергей Фургал за два года на посту не принес кардинальных изменений в экономическую ситуацию в регионе, но приобрел популярность среди местных жителей, сообщил РИА Новости политолог, директор консалтингового центра "Эксперт Групп" Павел Наливайко.

Фургал был задержан в четверг, по данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Решается вопрос о его перевозке в Москву.

"Если посмотреть, что произошло за два года, то действующая власть работала с ситуативной повесткой. Проводилась политика "латания дыр", не было презентовано конкретной программы, плана развития Хабаровского края. Вчера Фургал выступал перед депутатами, также ничего не было сказано о том, как Хабаровский край будет справляться с проблемами, решать вопрос госдолга, были общие фразы, акцент на популизм", - сказал агентству эксперт.

По его словам, изначально команда Фургала ставила задачей поддержание имиджа одного человека – самого главы региона. "С ней они справились на "пять". У Фургала есть высокая поддержка населения. Но в части социально-экономических показателей похвастаться нечем. За два года вырос госдолг, идет падение уровня жизни, отток населения. Населению в силу объективных причин нравилось, что с ними общаются напрямую в Instagram, и власти этим пользовались, чтобы удержать позиции", - отметил политолог.