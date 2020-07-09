СК показал видео с задержанием губернатора Хабаровского края

Алексей Вольцев

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором запечатлен момент задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На нем видно, как оперативники «помогают» политику покинуть его джип.

После этого руки губернатора заводят ему за спину, возникает некая заминка с наручниками, потом Фургала сажают в автомобиль силовиков, руки его уже свободны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дело против Фургала возбудили после показаний ряда его предполагаемых сообщников. Также сообщается, что региональное отделение ЛДПР в Хабаровском крае не намерено исключать из партии Сергея Фургала. Решение об исключении может принять высшее руководство ЛДПР, но пока таких распоряжений не поступало.

РИА «Новости» отмечает, что в администрации региона пока не назначили временно исполняющего обязанности губернатора. В избиркоме при этом сказали, что в случае его отстранения от власти выборы главы региона могут состояться осенью следующего года.

Ранее ИА Newstes сообщало, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан сотрудниками ФСБ России по делу об организации покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей.

В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края 23 сентября 2018 года.