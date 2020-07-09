Тимошенко заявила, что Зеленский обманул украинцев
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала политику президента Владимира Зеленского и заявила о том, что украинцев «жестоко обманули» на выборах 2019 года.
Выступая в эфире телеканала 112.ua, она рассказала о тех «больших проблемах», с которыми Украина до сих пор еще не сталкивалась в подобных масштабах.
Тимошенко подчеркнула, что несмотря большие площади уникальных по плодородности земель, украинское государство в настоящее время импортирует почти весь спектр сельхозпродукции, начиная с картофеля и заканчивая фруктами.
Политик сообщила о том, что ее команда уже сейчас разрабатывает план, как выйти из кризиса, в который Незалежная оказалась при президенте Зеленском.
Она считает, что в нынешнем руководстве страны нет самостоятельных политиков, а лишь одни марионетки, которым не долго сталось оставаться у власти.
Ранее ИА Newstes сообщало, что Юлия Тимошенко неожиданно решила поддержать главу «Радикальной партии» Олега Ляшко на довыборах в Раду.