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Тимошенко заявила, что Зеленский обманул украинцев

Тимошенко заявила, что Зеленский обманул украинцев

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала политику президента Владимира Зеленского и заявила о том, что украинцев «жестоко обманули» на выборах 2019 года.

Выступая в эфире телеканала 112.ua, она рассказала о тех «больших проблемах», с которыми Украина до сих пор еще не сталкивалась в подобных масштабах.

Тимошенко подчеркнула, что несмотря большие площади уникальных по плодородности земель, украинское государство в настоящее время импортирует почти весь спектр сельхозпродукции, начиная с картофеля и заканчивая фруктами.


Политик сообщила о том, что ее команда уже сейчас разрабатывает план, как выйти из кризиса, в который Незалежная оказалась при президенте Зеленском.

Она считает, что в нынешнем руководстве страны нет самостоятельных политиков, а лишь одни марионетки, которым не долго сталось оставаться у власти.

«Мы знаем, что скоро наступит момент, когда большинство украинцев поймет, как нас всех жестоко обманули на выборах президента», — сказала «леди Ю».

Ранее ИА Newstes сообщало, что Юлия Тимошенко неожиданно решила поддержать главу «Радикальной партии» Олега Ляшко на довыборах в Раду.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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