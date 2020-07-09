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Украину обманули: дипломат призвал РФ к выполнению Будапештского меморандума

Украину обманули: дипломат призвал РФ к выполнению Будапештского меморандума

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Украине продолжается процесс переосмысления результатов подписания в 1994 году Будапештского меморандума, согласно которому наша страна отказалась от статуса ядерной державы в обмен на обещания «гарантий» безопасности.


О далеком событии вспомнил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский: во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в среду, 8 июля, он призвал Россию вернуться к полному соблюдению обязательств, которые она приняла на себя при подписании Будапештского меморандума, в частности, прекратить агрессию против нашей страны и освободить захваченные территории.

Об этом пишет Укринформ.

«Мы настойчиво призываем российскую сторону вернуться к полному соблюдению Будапештского меморандума путем прекращения агрессии и деоккупации суверенных территорий Украины, а также к возмещению причиненного Украине ущерба», — отметил Лоссовский.

По словам дипломата, пренебрежение предоставленными Украине гарантиями безопасности «подрывает и размывает глобальные усилия, направленные на предотвращение распространения ядерного оружия и обеспечения прогресса в мировом ядерном разоружении».

Выполнение же Россией своих обязательств по Будапештскому меморандуму позволит исправить эту ситуацию и укрепить европейский режим безопасности и нераспространения.

По словам дипломата, Украина за много лет завоевала прочную репутацию контрибутора в вопросах ядерного нераспространения и разоружения.

«Мы лишились всех запасов высокообогащенного урана и добровольно отказались от огромного арсенала ядерного оружия, унаследованного от бывшего Советского Союза — под гарантии Будапештского меморандума о безопасности, территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины. При этом через два десятилетия Украина была обманута, а ее территориальная целостность и суверенитет были грубо нарушены одним из государств-гарантов», — подчеркнул Лоссовский.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Украины Владимир Зеленский стремится к подписанию международного соглашения о безопасности в Европе вместо Будапештского меморандума. Это связано в первую очередь с российской агрессией против Украины, которая продемонстрировала несовершенства в предыдущих соглашениях по безопасности.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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