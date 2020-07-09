В ГД отметили рост зарубежного финансирования НКО во время голосования

Лидия Мартынова

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ получила информацию об увеличении зарубежного финансирования российских НКО на 20%, что дает основания полагать о поставленной задаче проявить максимальную активность по срыву общероссийского голосования по поправкам в конституцию, сообщил глава комиссии, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Нами получена информация об увеличении зарубежного финансирования российских НКО на 20%, то есть есть основания полагать, что была поставлена задача проявить максимальную активность по срыву голосования", - сказал Пискарев на заседании комиссии.

Комиссия на заседании в четверг обсуждает факты вмешательства в голосование по Конституции РФ и меры реагирования на фейки зарубежных СМИ о ситуации с коронавирусом в России.