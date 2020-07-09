Власти назвали указ о назначении ВРИО главы Хабаровского края фейком

Лидия Мартынова

Указ о назначении врио губернатора Хабаровского края Анатолия Латухина вместо Сергея Фургала, которого задержали в четверг по подозрению в организации убийств, является фейком, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

В четверг в соцсетях появился указ от 9 июля, якобы подписанный главой государства, о назначении врио губернатора края Анатолия Борисовича Латухина.