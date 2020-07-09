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Власти назвали указ о назначении ВРИО главы Хабаровского края фейком

Власти назвали указ о назначении ВРИО главы Хабаровского края фейком
Указ о назначении врио губернатора Хабаровского края Анатолия Латухина вместо Сергея Фургала, которого задержали в четверг по подозрению в организации убийств, является фейком, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

В четверг в соцсетях появился указ от 9 июля, якобы подписанный главой государства, о назначении врио губернатора края Анатолия Борисовича Латухина.

# Политика
По материалам: ria.ru

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Власти назвали указ о назначении ВРИО главы Хабаровского края фейком
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