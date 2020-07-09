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Выборы главы Хабаровского края могут пройти осенью 2021 года

Выборы главы Хабаровского края могут пройти осенью 2021 года
Выборы губернатора Хабаровского края в случае отстранения задержанного Сергея Фургала пройдут в сентябре 2021 года, сообщил РИА Новости заместитель председателя избирательной комиссии региона Василий Агуленко.

Фургала задержали в четверг, по данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Решается вопрос о его перевозке в Москву.

"Выборы (в случае отстранения Фургала – ред.) – в сентябре 2021 года. Сроки будут назначены в июне 2021 года, одновременно с выборами депутатов Госдумы. За 90-100 дней будут назначены выборы", - сказал собеседник.

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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