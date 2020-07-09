"Жму руку — Обнимаю": обнародована запись разговора якобы Путина и Порошенко (аудио)

Влада Некрасова

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Народный депутат Украины Андрей Деркач, ранее обнародовавший записи разговоров людей с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена, выложил в сеть новую серию материалов.

В этот раз обнародована запись, на которой якобы общаются Петр Порошенко и Владимир Путиным. Беседа, как уверяет нардеп, происходит 30 апреля 2015 года «через два месяца после трагедии в Дебальцево».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», нардеп из фракции «Слуги народа» Ирина Верещук заявляла, что Петр Порошенко в 2014 году поздравлял Владимира Путина с Днем России. Позже выяснилось, что Верещук сослалась на информацию, обнародованную пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым.