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Албанская сторона потеряла связь с реальностью — Вучич о переговорах

Албанская сторона потеряла связь с реальностью — Вучич о переговорах

Переговоры между Белградом и Приштиной, организованные сегодня, 10 июля, в видеоформате при посредничестве Франции и Германии, президент Сербии Александр Вучич назвал тяжелыми, указав на бессмысленность дальнейшего диалога, если косовская сторона не пересмотрит список своих требований.

«Они хотят сохранения территориальной целостности Косово, а также своей „Конституции“ и „конституционного устройства Косово“, признания суверенитета со стороны Сербии и всех европейских государств, а также членство в ООН. И только тогда они начнут заниматься проблемой пропавших без вести и военного ущерба», — пояснил Александр Вучич, назвав эти притязания албанской стороны «максималистскими».

Напомним, что ранее Александр Вучич настаивал на обсуждении торгово-экономических аспектов взаимодействия, а также улучшения отношений между сербами и албанцами в Косово.

«Мы готовы разговаривать о налаживании отношений народов и улучшении условий жизни людей, но мы не принимаем ультиматумы», — подчеркнул Вучич.

Он обратил внимание на то, что албанская сторона участвует в переговорах, до сих пор не выполнив самого главного условия Брюссельских соглашений, оговоренного еще в 2013 году: речь идет о создании Сообщества сербских муниципалитетов. При этом Приштина продолжает выдвигать свои условия.

«Нам придется продолжать переговоры, но до чего же непросто вести диалог с тем, кто потерял связь с реальностью. Нас в любом случае ждет непростое время, но мы будем отстаивать наши интересы и защищать страну», — цитирует Вучича ИА «Танюг».

Президент Сербии упомянул и о том, что сербская сторона разошлась во мнениях с остальными участниками саммита. Комментируя поведение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, Вучич отметил, что они были корректны, не выдвигали Белграду условий, и что они понимают позицию Сербии, но нужно помнить, что эти страны признали независимость Косово.

Сербский лидер сообщил, что график дальнейших переговоров по Косово был пересмотрен.

«В воскресенье у нас снова будет видеоконференция, а очное продолжение диалога запланировано на четверг, встреча пройдет в Брюсселе при участии обеих делегаций», — сообщил Вучич.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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