Байден преклонил колено в родном городе в Пенсильвании

Анастасия Иванова

Бывший вице-президент США Джо Байден, который считается наиболее вероятным конкурентом действующему главе Белого дома Дональду Трампу на выборах президента от демократов, преклонил колено из чувства солидарности с протестующими. Об этом сообщили журналисты, которые сопровождают его в поездке в Пенсильванию.

Отмечается, что политик приехал в свой родной город Скрантон, где его встречали сотни сторонников. Выйдя к ним из машины, он встал на одно колено перед людьми. Его примеру последовали несколько человек.

Напомним, этот символический жест стал популярен в США после того, как в конце мая в стране начались массовые волнения и беспорядки, которые продолжаются до сих пор. Старт им дала трагическая история в Миннеаполисе: белый полицейский Дерек Шовин фактически задушил 46-летнего негра-рецидивиста Джорджа Флойда, прижав его ногой к дороге. Волна протестов на расовой почве усугубляется в США предстоящими выборами президента США.