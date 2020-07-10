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Битва за кресло мэра: Пальчевский заявил о создании партии, — СМИ

Битва за кресло мэра: Пальчевский заявил о создании партии, — СМИ

Несколько недель назад в СМИ появилась информация о том, что кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский якобы хочет заручиться поддержкой партии «Сила и Честь» Игоря Смешко. Однако это объединение так и не состоялось. Об этом говорится в материале «ДС» «Союз не сложился. Как Пальчевский сбежал от Смешко к Столару».


Как отмечается в публикации, это мог быть довольно взаимовыгодный проект: Пальчевский среди лидеров в рейтинге кандидатов в мэры Киева, а «СиЧ» в разных соцопросах имеет рейтинг, который лишь немного не дотягивает до проходных 5% в случае парламентских выборов: «Удвоение усилий дает хорошие шансы получить фракцию в Киевсовете и Пальчевскому, и Смешко».

При этом, как отметил автор, существует несколько нюансов, которые могут помешать этому союзу: разная идеология, что рано или поздно может повлечь раскол политпроекта с негативными последствиями для потенциальных союзников; нежелание лидеров «Силы и Чести» критиковать президента Зеленского, которого Пальчевский критикует и довольно жестко; отсутствие роста рейтинга в случае объединения. Опять же, из-за существенных идеологических различий, которые мешают избирателю сформировать четкое мнение как о Пальчевском, так и о политсиле Смешко.

Напомним, 1 июля в эфире телеканала ZIK из пула «каналов Медведчука» Андрей Пальчевский сообщил о намерении создать собственную партию.

«Это будет „Победа. Пальчевского“… На выборах люди должны знать, за кого они голосуют. Зеленскому повезло с фамилией. Можно было написать: „зеленая партия“, „зеленый фургон“, после выступления Клитиной вчера — „зеленая грудь“, „зеленые объятия“, и все понимали. А вот с Пальчевским что вы нарисуете? Представляете, какие ассоциации? Поэтому я вынужден свою фамилию ставить, это сказали технологи», — отметил он. Политик и телеведущий также рассказал, за чей счет будет финансироваться новая политическая сила. «Я буду собирать людей, которые что-то могут. Это люди, которые уже что-то имеют», — отметил Андрей Пальчевский, однако фамилий финансовых доноров своей партии так и не назвал.

В первую партийную тройку кроме него вошли известный психиатр Семен Глузман и врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Июньский опрос социологической группы «Рейтинг» зафиксировал уровень поддержки партии Смешко на уровне 3,7%. Это довольно приличный результат для старта предвыборной кампании. И интересный для тех, кто хочет под брендом «СиЧ» побороться за кресло столичного градоначальника.

А вот что касается Пальчевского, по словам автора, он выбрал для себя более близких по идеологии союзников — людей, связанных с ОПЗЖ.

Как утверждают источники, за новым проектом Пальчевского может стоять Вадим Столар, которому выгодно иметь рейтингового кандидата на выборах мэра в столице: «Такой кандидат, в случае выхода во второй тур, даже если разрыв с самым рейтинговым Кличко будет значительный, все равно остается ценным „лотом“ при политических торгах как с Банковой, так и с командой действующего мэра».

В свою очередь Пальчевскому может быть выгодно сотрудничество со Столаром, которое может дать ему дополнительные медиаресурсы не только на каналах из «пула Медведчука», соратника Столара, но и на городском телеканале Kyiv. live, о скором запуске которого сообщили в мае. А перспектива стать вторым на выборах мэра столицы вообще открывает перед кем-либо неплохие шансы вырасти до уровня политика, узнаваемого не только в Киеве.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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