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Главу Верхневолжья избрали секретарем Тверского отделения партии ЕР

Главу Верхневолжья избрали секретарем Тверского отделения партии ЕР
Губернатор Тверской области Игорь Руденя избран секретарем тверского отделения партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба областного правительства.

За кандидатуру Рудени проголосовало большинство делегатов прошедшей в пятницу конференции регионального отделения.

"Избрание секретарем регионального отделения – это большая ответственность, доверие моих коллег по партии. Это необходимость вести системную работу по продвижению партийных проектов – по развитию инфраструктуры, поддержке семьи и других", – сказал журналистам глава региона.

По словам Рудени, партии важно развивать новые форматы работы, в том числе с населением, чтобы поддержка была оказана максимальному количеству граждан.

# Политика
По материалам: ria.ru

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