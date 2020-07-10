ЮНЕСКО предупредила власти Турции по вопросу изменения статуса Святой Софии

Влада Некрасова

Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) должна быть в предварительном порядке уведомлена о любых изменениях в статусе музея Святой Софии в Стамбуле, и сами такие изменения должны быть рассмотрены Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО, заявили представители организации, передаёт сегодня, 10 июля, Reuters.

Как ожидается, Высший административный суд Турции, может уже в эту пятницу признать преобразование христианского собора Святой Софии 6-го века из мечети в музей, которое было осуществлено в 1935 году, незаконным. Об этом в беседе с британским информагентством на условиях анонимности сообщили два турецких чиновника.

В ЮНЕСКО напомнили, что Святая София включена в список объектов всемирного наследия как музей и поэтому это накладывает на турецкие власти определённые юридические обязательства.

«Таким образом, государство должно следить за тем, чтобы никакие изменения не подрывали выдающуюся универсальную ценность всемирного объекта, находящегося на его территории, — отметили в организации. — О любом изменении статуса ЮНЕСКО должно быть заранее уведомлено государством и в случае необходимости эти изменения должны быть рассмотрены Комитетом всемирного наследия ООН».

ЮНЕСКО также указала на выраженную ею ранее турецким властям обеспокоенность «в нескольких письмах». «Мы призываем власти Турции начать диалог до того, как будет принято какое-либо решение, которое может подорвать универсальную ценность объекта всемирного наследия «, — добавили в организации.

Перспектива изменения статуса храма Святой Софии из музея обратно в мечеть вызвала критические отклики со стороны официальных лиц и общественных организаций США, Франции, России и Греции, а также руководителей христианских церквей, отмечает Reuters.

Как сообщало ИА Newstes, руководству Турции необходимо сохранить нейтральный статус храма Святой Софии, который является символом для миллионов христиан. Об этом 6 июля заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. «Глубоко обеспокоен призывами некоторых турецких политиков пересмотреть музейный статус храма Святой Софии, одного из величайших памятников христианской культуры… Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия», — говорилось в сообщении пресс-службы Русской православной церкви.

Напомним, Государственный совет (высший административный суд) Турции 2 июля провёл слушания в связи с поступившим ему обращением об изменении нынешнего статуса собора Святой Софии, одного из наиболее посещаемых туристических объектов в крупнейшем мегаполисе страны. Решение судебной инстанции должно быть принято в течение 15 дней.

29 мая в соборе Святой Софии прочитали суру Корана Аль-Фатх в память об османском завоевании Константинополя (Стамбула) в 1453 году. В столице Греции заявили, что эта акция оскорбляет международное сообщество и бросает вызов религиозным чувствам христиан во всём мире.

Софийский собор — памятник византийского зодчества. Он возводился в 532−537 годах по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя. Император мечтал, чтобы храм не имел равных в мире. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современной Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году собор был включён в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее указывал на целесообразность изменения статуса Святой Софии, чтобы его могли посещать бесплатно. Греция, в свою очередь, называет оскорблением как христиан, так и международного сообщества в целом идею превратить собор из музея в мечеть.