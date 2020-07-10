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МИД: Иск Гааги к России по делу MH17 ухудшит и без того плохие отношения

МИД: Иск Гааги к России по делу MH17 ухудшит и без того плохие отношения

Иск Нидерландов к России в ЕСПЧ по делу MH17 ничего не даст, кроме ухудшения и без того плохих отношений, и затруднит поиск истины. Об этом сегодня, 10 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Заявление прозвучало после того, как ранее сегодня стало известно, что правительство Нидерландов подает иск за сбитый Boeing рейса MH17 в ЕСПЧ против России. Причем в заявлении не упоминается идущий в Гааге судебный процесс по выяснению виновных в крушении самолета, произошедшего ровно шесть лет назад.

В этой связи Захарова обратила внимание на то, что Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17.

«Как показали события последних шести лет, прошедших с момента этой трагедии, Нидерланды действовали не в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166, а исключительно в рамках антироссийской логики, которой были подчинены как техническое, так и уголовное расследования. Отметались все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием случившегося в июле 2014 года в небе над восточной Украиной».

На демарш Нидерландов уже последовала реакция в соцсетях. Очевидно, что в Гааге решили не ждать исхода дела, а априори назначить виновной Россию, чтобы получить с нее компенсацию. Поскольку ее все настойчивее требуют родственники погибших, указывают комментаторы.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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