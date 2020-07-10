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Наев рассказал, откуда ВСУ ждут наступления российских войск

Наев рассказал, откуда ВСУ ждут наступления российских войск

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Отрицающий возможность скорого нападения российских войск на Украину командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев все же признал, что ВСУ рассматривают несколько сценариев возможной агрессии Российской Федерации по всему периметру украинско-российской государственной границы, а также на админграницах с временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма.


Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Право на власть».

«ВСУ рассматривается несколько сценариев по всему периметру границы с РФ, а также с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Мы рассматриваем даже действия, когда такая угроза будет с нескольких направлений одновременно», — заявил он.

По словам командующего, соответствующие органы военного управления ВСУ, в том числе и командование ООС, постоянно готовятся к адекватным действиям в ответ на вероятную агрессию.

«Наша задача — сдержать агрессора, а в случае перехода его к открытой агрессии отбить наступление и не дать ступить вражескому сапогу на украинскую землю. Мы все делаем для того, чтобы наши действия были эффективны и качественно подготовлены», — отметил Наев.

Напомним, что командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что командование Военно-морских сил Украины не исключает новой агрессии со стороны России. Российские войска действительно могут попытаться прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы взять под контроль поставки воды на полуостров.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в интервью «ФАКТАМ» высказал уверенность, что Кремль не отказался от проекта «Новороссия», по которому Россия может получить сухопутный коридор в аннексированный Крым.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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