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Названы области Украины, где нельзя ослаблять карантин

Названы области Украины, где нельзя ослаблять карантин

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

По состоянию на пятницу, 10 июля, когда в Украины было зафиксировано 819 новых случаев коронавирусной инфекции, а количество выздоровевших превысило тысячу, к ослаблению карантина не готовы в семи областях.


Согласно данным Минздрава, показатели не отвечают нормам в Волынской, Донецкой Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», днем ранее в Тернополе ослабили карантин. Так, в городе разрешили работу заведений общественного питания после 22:00 в соответствии с их графиками работы, но при разрешений на ночной режим работы, который раньше выдавался исполкомом горсовета. Также возобновлена практика партнерских родов по результатам консилиума врачей и наличия ПЦР-тестирования.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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