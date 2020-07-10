Нефть подорожает до $ 150?: события ночи 10 июля — EADaily

Влада Некрасова

На Сахалине оперативники задержали семейную пару, которая подозревается в убийстве пропавшей несколько дней назад 8-летней Виктории Тепляковой, тело которой уже найдено. Мужчина 1971 года рождения, женщина — 1988. Установлено, что перед смертью девочка была изнасилована. Насиловал и убивал мужчина. Первые показания, подтверждающие произошедшее, уже получены.

Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлены официальные обвинения в покушении на убийство и организации убийств, заявили в СК России после того, как политик был допрошен в качестве обвиняемого.

Фургал находится в ИВС на Петровке в Москве в двухместной камере, но без соседа. «Вины не признаю, о чем тут говорить? Если сказать, что я возмущен и шокирован (происходящим), это значит не сказать ничего», — заявил он. Общественники, посетившие политика, отмечают, что губернатор расстроен тем, что не успел назначить исполняющего обязанности главы региона. Это, по его мнению, может привести к «полному завалу» дел в Хабаровском крае.

Предложенные Роспотребнадзором государства для разрешения полетов из России не соответствуют принципу взаимности, говорят в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее Роспотребнадзор предложил список стран для открытия авиасообщения из РФ на первом этапе. В него вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

Несмотря на сложную ситуацию, которая сейчас наблюдается в нефтяной отрасли, в том числе из-за вызванных коронавирусом проблем, рынок может вскоре восстановиться, а цены на нефть пойдут вверх. Об этом пишет The Wall Street Journal, отмечая, что некоторые эксперты допускают рост цен выше $ 100 за баррель уже в ближайшем будущем, а также не исключают, что они поднимутся до $ 150.

Если граждане России не будут соблюдать правила безопасности, то страна может вернуться к ограничительным мерам, которые сейчас постепенно снимаются. Этого не исключила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Бывший вице-президент США Джо Байден, который считается наиболее вероятным конкурентом действующему главе Белого дома Дональду Трампу на выборах президента от демократов, преклонил колено из чувства солидарности с протестующими.