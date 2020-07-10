Опасная и негостеприимная Германия: соискатели убежища тонут в водоёмах

Анастасия Иванова

В прошлом году 200 человек утонули в озёрах, 120 — в реках, остальные — в других закрытых и открытых водоёмах Германии. Всего — 417 жителей ФРГ. Среди утонувших — 25 детей младше 10 лет, а также 27 беженцев и мигрантов, прибывших в Германию в поисках убежища. Среди утонувших был и гражданин Азербайджана, об этом сегодня, 10 июля со ссылкой на данные Национальной ассоциации спасателей Германии (DLRG) передаёт азербайджанское информагентство Report.

В городе Гифхорн, Нижняя Саксония, утонул 20-летний гражданин Азербайджана, вошедший в озеро, чтобы прохладиться. Прибывшие на место сотрудники полиции и спасатели извлекли его тело из воды после восьми часов напряжённых поисков.

В DLRG сообщили, что в зависимости от степени опасности, реки и озера страны поделены на «красный», «жёлтый» и «зелёный» уровни риска. Среди населения проводятся просветительские работы, но в большинстве случаев правилам безопасности не следуют. Самая опасная ситуация наблюдается на реке Рейн и озере Зандер Баггер. В Рейне сильные течения, а дно указанного озера настолько заросло тиной и стало вязким, что попавшему в критическую ситуацию человеку тяжело спастись.

Ранее ИА Newstes не раз сообщало о довольно негостеприимном отношении немецких властей к мигрантам из Азербайджана, которые подавали прошения о предоставлении им статуса беженца.