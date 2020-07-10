Песков: обмена поздравлениями Путина и Порошенко в 2014 году не было

Анастасия Иванова

Никакого обмена поздравлениями между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины в 2014 году не было, как нет их и сейчас, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не могу вам подтвердить этот факт", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить или опровергнуть информацию, что в 2014 году Петр Порошенко поздравлял Путина с Днем России.

"Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось. Не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению", - добавил он.

Песков также отметил, что ему не известно "о телефонных разговорах, во время которых звучали такие поздравления".