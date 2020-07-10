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Пушков рассказал, каким артистам следует запретить въезд в Россию

Пушков рассказал, каким артистам следует запретить въезд в Россию
Зарубежным артистам, работающим в России и поливающим ее впоследствии грязью, следует запретить въезд в страну, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что в отношении таких лиц нужны такие же ограничительные меры, как и против антироссийски настроенных иностранных политиков.

"У нас введены меры против ряда зарубежных политиков, выступающих с враждебных позиций против нашей страны. Им запрещен въезд в Россию. Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью", — написал Пушков в твиттере.


сообщил, что некоторые СМИ разместили на своих сайтах непроверенную информацию и приписали Пушкову заявления, которые он не делал. Утверждалось, что сенатор якобы призвал ввести персональные санкции против отечественных артистов, "эмигрировавших за рубеж и критикующих оттуда Россию". Пушков эти сообщения опроверг.
# Политика
По материалам: ria.ru

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