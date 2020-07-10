Россия и США назначили встречу по вопросам безопасности в космосе

Анастасия Иванова

Россия и США наметили на июль встречу по вопросам безопасности в космосе с участием замминистра МИД РФ Сергея Рябкова. Об этом сообщили в Бюро Госдепартамента США по международной безопасности и нераспространению.

Заявление последовало после встречи посла России в США Анатолия Антонова с помощником госсекретаря США Кристофером Фордом.

«Это большой день для дипломатии в области стратегической безопасности двух стран», — сказали в Бюро.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, Анатолий Антонов заявлял, что при поддержке союзников по НАТО США пытаются сделать космос сферой боевых действий против России.

«Мы видим, что целенаправленно американцы при поддержке союзников, НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и возможных столкновений между нашими странами», — сказал он.

Москве пока не удается убедить американскую сторону в опасности и бесполезности гонки вооружений в космическом пространстве.