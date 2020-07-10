Россия предостерегла Израиль от аннексии палестинских территорий

Алексей Вольцев

МИД России сегодня, 9 июля, предостерёг Израиль от аннексии части палестинских территорий на Западном берегу Иордана. Попытка распространить израильский суверенитет на эти районы может спровоцировать беспрецедентное насилие, предупредили во внешнеполитическом ведомстве.

«Мы считаем, что попытка распространения израильского суверенитета на палестинские территории не только поставит крест на перспективе двугосударственного решения, но и, скорее всего, спровоцирует новый опасный виток насилия в регионе», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Позиция России в поддержку двугосударственного решения палестинской проблемы остаётся неизменной, подчеркнули в министерстве.

«При этом мы полагаем, что необходимо добиваться скорейшего возобновления прямых переговоров между израильтянами и палестинцами под эгидой ООН и при содействии „квартета“ (Россия, США, ЕС и ООН) для решения всех вопросов окончательного статуса и достижения всеобъемлющего и устойчивого урегулирования, которое бы базировалось на резолюциях ООН и, естественно, арабской мирной инициативе*», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА Newstes, министр иностранных дел Иордании 28 мая предупредил своих коллег в Великобритании и Соединённых Штатах о «беспрецедентной угрозе», которую собой представляет запланированная Израилем аннексия части палестинских территорий на Западном берегу Иордана. Айман Сафади провёл в тот день переговоры по телефону с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, призвав его приложить усилия, чтобы «защитить» мир на Ближнем Востоке и помешать Израилю продвинуться в своём проекте аннексии палестинских земель. В разговоре с госсекретарём США Майком Помпео руководитель иорданского внешнеполитического ведомства «выразил решительную оппозицию Хашимитского Королевства этому шагу (Израиля), который поставит под угрозу перспективы мира в регионе».

Ранее Амман пригрозил пересмотреть свои отношения с Израилем, если тот продолжит реализацию спорных планов на Западном берегу Иордана. В интервью немецкому изданию Der Spiegel король Иордании Абдалла II 15 мая заявил, что если Израиль решится аннексировать Иорданскую долину, это приведёт к «массивной конфронтации» его страны с еврейским государством.

Напомним, в тексте коалиционного соглашения, подписанного 20 апреля действующим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его будущим сменщиком на посту главы правительства, ныне министром обороны Бени Ганцем в рамках договорённостей о формировании правительства национального единства и занятия премьерского поста на ротационной основе, вопросу расширения израильского суверенитета на Западном берегу Иордана отведён отдельный раздел. В нём, в частности, сказано, что с 1 июля премьер-министр еврейского государства сможет вынести на обсуждение в правительстве и на утверждение в Кнессете (парламенте) согласованный с США вопрос о распространении израильского суверенитета на часть палестинских территорий.

6 июля глава МИД Израиля Габи Ашкенази заявил, что план аннексии территорий на Западном берегу отложен во времени.

*Арабская мирная инициатива принята в ливанской столице Бейрут в 2002 году. Согласно ей, Израиль должен вывести свои войска с палестинских территорий, оккупированных в 1967 году (Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, сектор Газа и Голанские высоты) в обмен на нормализацию отношений между еврейским государством и арабскими странами. Арабская инициатива 2002 года также призывала к «справедливому решению» вопроса палестинских беженцев.