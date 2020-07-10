Россия предостерегла Израиль от аннексии палестинских территорий
МИД России сегодня, 9 июля, предостерёг Израиль от аннексии части палестинских территорий на Западном берегу Иордана. Попытка распространить израильский суверенитет на эти районы может спровоцировать беспрецедентное насилие, предупредили во внешнеполитическом ведомстве.
Позиция России в поддержку двугосударственного решения палестинской проблемы остаётся неизменной, подчеркнули в министерстве.
Как сообщало ИА Newstes, министр иностранных дел Иордании 28 мая предупредил своих коллег в Великобритании и Соединённых Штатах о «беспрецедентной угрозе», которую собой представляет запланированная Израилем аннексия части палестинских территорий на Западном берегу Иордана. Айман Сафади провёл в тот день переговоры по телефону с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, призвав его приложить усилия, чтобы «защитить» мир на Ближнем Востоке и помешать Израилю продвинуться в своём проекте аннексии палестинских земель. В разговоре с госсекретарём США Майком Помпео руководитель иорданского внешнеполитического ведомства «выразил решительную оппозицию Хашимитского Королевства этому шагу (Израиля), который поставит под угрозу перспективы мира в регионе».
Ранее Амман пригрозил пересмотреть свои отношения с Израилем, если тот продолжит реализацию спорных планов на Западном берегу Иордана. В интервью немецкому изданию Der Spiegel король Иордании Абдалла II 15 мая заявил, что если Израиль решится аннексировать Иорданскую долину, это приведёт к «массивной конфронтации» его страны с еврейским государством.
Напомним, в тексте коалиционного соглашения, подписанного 20 апреля действующим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его будущим сменщиком на посту главы правительства, ныне министром обороны Бени Ганцем в рамках договорённостей о формировании правительства национального единства и занятия премьерского поста на ротационной основе, вопросу расширения израильского суверенитета на Западном берегу Иордана отведён отдельный раздел. В нём, в частности, сказано, что с 1 июля премьер-министр еврейского государства сможет вынести на обсуждение в правительстве и на утверждение в Кнессете (парламенте) согласованный с США вопрос о распространении израильского суверенитета на часть палестинских территорий.
6 июля глава МИД Израиля Габи Ашкенази заявил, что план аннексии территорий на Западном берегу отложен во времени.
*Арабская мирная инициатива принята в ливанской столице Бейрут в 2002 году. Согласно ей, Израиль должен вывести свои войска с палестинских территорий, оккупированных в 1967 году (Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, сектор Газа и Голанские высоты) в обмен на нормализацию отношений между еврейским государством и арабскими странами. Арабская инициатива 2002 года также призывала к «справедливому решению» вопроса палестинских беженцев.