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"Слуги народа" хотят создать ВСК для изучения скандальной "пленки Деркача"

"Слуги народа" хотят создать ВСК для изучения скандальной "пленки Деркача"

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Для того, чтобы установить подлинность пленок разговора пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина, обнародованных нардепом Андреем Деркачем, в «Слуге народа» предлагают срочно создать временную следственную комиссию (ВКС).


Об этом на телеканале ZiK заявила нардеп от президентской фракции Леся Забуранная.

«…мы будем настаивать на том, чтобы теперь после установления подлинности этих пленок был проведен мониторинг и анализ взаимоотношений между Украиной и Россией по стороны первых лиц в течение 2014−2019 годов, и в случае установления государственной измены … были соответствующие последствия … Поэтому, я искренне верю, что после установления подлинности этих пленок является абсолютно срочным, крайне нужным шаг по созданию ВСК и расследованию не только ВСК, но и соответствующими правоохранительными органами всех обстоятельств и в соответствии с этим привлечения к ответственности», — сказала Забуранная.

Напомним, 9 июля народный депутат Украины Андрей Деркач в Киеве представил записи телефонных переговоров, на которых звучат голоса, похожие на голоса пятого Президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина.

«Европейская солидарность» заявила о фальсификации «разговора» Порошенко и Путина.

А в сети рассказали, как с помощью технологии синтезирования голосов можно подделать голос любого человека.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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