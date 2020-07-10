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У Зеленского процитировали Меркель, чтобы объяснить необходимость пересмотра Минских соглашений

У Зеленского процитировали Меркель, чтобы объяснить необходимость пересмотра Минских соглашений

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Допускающий возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников повторил неоднократно звучавший в последнее время тезис о том, что минские соглашения во многом уже не актуальны, поэтому их стоит пересмотреть.


Об этом заявил в эфире канала «Украина 24».

«О Минских соглашениях я даже процитирую госпожу Меркель, они не высечены на камне. Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договоренности. Потому что сегодня сроки, которые предусмотрены в Минских соглашениях — 2014−2015 годы — уже истекли, и не реализованы эти Минские соглашения», — сказал он.

Также вице-премьер привел примеры положений Минских договоренностей, которые уже не соответствуют современности.

К примеру первый пункт Минских соглашений гласит, что линия разграничения и отдельные районы, о которых идет речь, Луганской и Донецкой областей, определяются соответствующим протоколом, который зафиксирован в соответствующем постановлении Верховной Рады. Но сегодня эта линия не соответствует действительности.

Силы боевиков оккупировали на 1700 кв. километров больше, чем это предусмотрено в соглашениях.

«Поэтому сегодня в любом случае Минские соглашения надо пересматривать», — резюмировал Резников.

Также он отметил, что Украина до сих пор не контролирует участок границы, а потому не может провести выборы.

«Кроме того, там указаны такие вещи, как сначала выборы, а затем взятие контроля над границей, что невозможно, так как копенгагенские стандарты, по которым мы должны проводить там выборы, чтобы ОБСЕ определило, что они соответствуют стандартам Украины и копенгагенским стандартам, предусматривают отсутствие там иностранных войск, незаконных вооруженных формирований, и не может быть отсутствие контроля со стороны Украины над этой территорией», — сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Алексей Резников заявил, что Украина могла бы в любой момент выйти из Минских соглашений, хотя бы учитывая то, что срок выполнения Минских соглашений истек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению Алексея Резникова, новая встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате», на которой могут решить существующие противоречия, может состояться уже в августе.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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