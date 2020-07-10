В Абхазии стартовал Молодежный военно-патриотический лагерь «НЕРС»

Анастасия Иванова

В Абхазии стартовал совместный проект Межрегионального общественного движения «Евразийский Народный союз» и Федерации военно-тактических игр Республики Абхазия — Молодежный военно-патриотический лагерь «НЕРС».

За три смены в лагере, который расположен в Гагринском районе, отдохнут и пройдут спортивную подготовку дети из Абхазии от 10 до 17 лет. Большое внимание в лагере будет уделено и патриотическому воспитанию. Лагерь назван в честь подполковника Центра специального назначения Республики Абхазия Эдуарда Нерсесяна, который погиб при исполнении боевого задания 12 января 2015 года. Как отметила в беседе с корреспондентом ИА Newstes председатель «Евразийского Народного союза» Татьяна Полоскова:

«очень важно, что в нынешних условиях закрытой границы российские общественники нашли возможность оказать реальную помощь детям и молодежи Абхазии. Прежнее руководство „Россотрудничества“ не видело интереса в развитии „малых“ площадок. Куда проще спеть хором или провести очередную конференцию за немыслимые деньги и разбежаться до следующей. Но именно такие совместные акции как лагерь НЕРС и являются реальной „мягкой силой“. На будущий год мы намерены превратить этот лагерь в международную молодежную площадку. Кроме этого, есть предложения от наших партнеров из других стран подключиться к данному проекту и принять детей из Абхазии у себя».

Федерация военно-тактических игр Республики Абхазии на протяжение четырех лет ведёт активную деятельность по развитию патриотизма среди подрастающего поколения, представляет Республику на международном уровне на различных соревнованиях, в том числе, и в России.

«Основания задача Федерации это развитие патриотизма в молодом поколении. Для этого каждое лето организация проводит летние военно-полевые лагеря в несколько потоков, где общая численность детей достигает 200. Мы не делим детей по национальности, социальному положению. Все абсолютно бесплатно. И в основе — наш личный энтузиазм и помощь неравнодушных людей», — заявил нашему изданию председатель Федерации военно-тактических игр Республики Абхазии Денис Шашура.

Несмотря на территориальную близость и историческую общность, российская и абхазская молодежь живут теперь в разных странах. И важно, чтобы наша молодежь общалась и знала проблемы и интересы друг-друга.