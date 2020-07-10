В Абхазии стартовал Молодежный военно-патриотический лагерь «НЕРС»
В Абхазии стартовал совместный проект Межрегионального общественного движения «Евразийский Народный союз» и Федерации военно-тактических игр Республики Абхазия — Молодежный военно-патриотический лагерь «НЕРС».
За три смены в лагере, который расположен в Гагринском районе, отдохнут и пройдут спортивную подготовку дети из Абхазии от 10 до 17 лет. Большое внимание в лагере будет уделено и патриотическому воспитанию. Лагерь назван в честь подполковника Центра специального назначения Республики Абхазия Эдуарда Нерсесяна, который погиб при исполнении боевого задания 12 января 2015 года. Как отметила в беседе с корреспондентом ИА Newstes председатель «Евразийского Народного союза» Татьяна Полоскова:
Федерация военно-тактических игр Республики Абхазии на протяжение четырех лет ведёт активную деятельность по развитию патриотизма среди подрастающего поколения, представляет Республику на международном уровне на различных соревнованиях, в том числе, и в России.
Несмотря на территориальную близость и историческую общность, российская и абхазская молодежь живут теперь в разных странах. И важно, чтобы наша молодежь общалась и знала проблемы и интересы друг-друга.