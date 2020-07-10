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В хабаровском отделении ЛДПР не знают, где находятся задержанные депутаты

В хабаровском отделении ЛДПР не знают, где находятся задержанные депутаты
Депутаты Хабаровской краевой думы Козлов и Кузнецов. Архивное фото

ХАБАРОВСК, 10 июл – РИА Новости. Хабаровскому региональному отделению ЛДПР на утро пятницы неизвестно, где находятся депутаты краевой думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, о задержании которых сообщалось накануне, заявил РИА Новости и.о. координатора отделения Захар Синяговский.

Действующие депутаты хабаровской думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, ранее входившие в руководство завода "Амурсталь", принадлежащего компании "Торэкс-Хабаровск", были задержаны в четверг после задержания губернатора края Сергея Фургала. В отношении депутатов возбуждено дело по статье "мошенничество". Фургала считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте.

"У нас мало информации. Что они, где они, мы не знаем. Задержаны они, в Хабаровске? Пока нет никакой информации. Только то, что есть в СМИ. Депутаты не работали на штатной оплачиваемой основе, они работали на общественных началах", - сказал Синяговский.

Он отметил, что отсутствие двух депутатов не повлияет на работу думы, так как кворум есть.


Владимир Жириновский. Их вина пока не доказана", - сказал собеседник агентства.
# Политика
По материалам: ria.ru

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