В Конституцию Крыма могут внести изменения

Алексей Вольцев

Республиканские законы будут приведены в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию РФ, изменения могут затронуть в том числе и конституцию Крыма, сообщил первый-вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

"Специальная рабочая группа создается. В нее войдут специалисты по конституционному праву и государственному строительству, ученые, эксперты. Ее цель - приведение в соответствие с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством наших субъектовых законов. Пока мы увидели 43 потенциальные поправки, но по факту их может быть больше или меньше", - сказал РИА Новости Фикс.