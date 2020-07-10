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В Конституцию Крыма могут внести изменения

В Конституцию Крыма могут внести изменения
Республиканские законы будут приведены в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию РФ, изменения могут затронуть в том числе и конституцию Крыма, сообщил первый-вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

"Специальная рабочая группа создается. В нее войдут специалисты по конституционному праву и государственному строительству, ученые, эксперты. Ее цель - приведение в соответствие с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством наших субъектовых законов. Пока мы увидели 43 потенциальные поправки, но по факту их может быть больше или меньше", - сказал РИА Новости Фикс.

# Политика
По материалам: ria.ru

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