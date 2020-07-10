В Кремле не обсуждали отмену дня тишины перед единым днем голосования

Алексей Вольцев

Никаких обсуждений в Кремле по отмене дня тишины перед единым днем голосования не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Насколько я знаю, какого-либо обсуждения по дню тишины не ведется. И отсутствие дня тишины на этот раз было обусловлено отсутствием конкурентного характера этого голосования (по поправкам в конституцию - ред.). А когда мы говорим о всеобщем дне голосования, это конкурентное голосование, поэтому, насколько мне известно, никаких обсуждений не ведется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли в Кремле возможность отмены дня тишины перед сентябрьскими выборами и запрета на публикацию exit-poll до закрытия участков.

Единый день голосования пройдет 13 сентября этого года.

Согласно российскому законодательству о выборах, агитация на каналах организаций телерадиовещания и в печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до выборов и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до голосования. За сутки до начала голосования наступает так называемый "день тишины", когда запрещена любая агитация. Исключение составляют только ранее размещенные агитационные плакаты, которые должны быть не ближе, чем в 50 метрах от избирательных участков.