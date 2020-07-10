В ОП спрогнозировали волну фейков перед единым днем голосования

Лидия Мартынова

Новую волну фейкньюз прогнозируют в Общественной палате РФ к единому дню голосования, а также в преддверии 1 сентября, сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Мы прогнозируем следующий вал фейков к единому дню голосования в сентябре. Мы прогнозируем однозначно фейковую волну к 1 сентября на почве попыток испортить праздник. И эта тема уже прокачивается, про дистанционное обучение. Вокруг коронавируса все это тоже будет продолжаться", - рассказал Малькевич на заседании комиссии Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.