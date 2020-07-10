В Украине за сутки от коронавируса выздоровело более тысячи человек

Лидия Мартынова

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

По состоянию на утро пятницы, 10 июля, в Украине количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось еще на 819 человек. Днем ранее было зафиксирована 810 заболевших.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за минувшие сутки зафиксировано рекордное количество выздоровевших украинцев — 1016 человек одолели COVID-19.

Что же касается новых заболевших за сутки, то среди них 67 детей и 65 медиков. В больницу попали 214 человек. 18 пациентов умерли.

По-прежнему «пальму первенства» по новым заболевшим удерживают Киев (118 случаев), обогнавший Закарпатскую (112 случаев) и Львовскую (82 случая) области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро 10 июля, в Украине подтверждены 52 043 случая заболевания COVID-19.