Военкоматы не виноваты: в ВСУ отреагировали на скандал с призывом выпускников в армию

Анастасия Иванова

Анатолий ГАВРИШ, «ФАКТЫ»

Киевляне, закончившие бакалавратуру, были вызваны на призывную комиссию, где их, несмотря на достигнутые Минобразования и Генштабом ВСУ договоренности о предоставлении отсрочки от службы для поступления в магистратуру, призвали в армию. Хотя людей вызывали «без вещей», после решения комиссии им ограничили свободу передвижения и указали на места для ночлега. Полицию, несколько раз приезжавшую на вызовы о незаконном лишении свободы, военные на территорию не пустили. Отметим, что это не скрывающиеся от призыва беглецы, которых ловит полиция, а добросовестно пришедшие по повесткам молодые люди.

Об этой ситуации, в которую на этой неделе попали сразу девять призывников из Дарницкого района Киева, в Facebook сообщили, в частности, Георгий Вешапидзе и Игорь Дрозда. По их словам, оба закончили бакалавратуру (академию им. Глиэра и университета культуры) и готовились поступать в магистратуру, о чем подали заявления в призывную комиссию. Но там отказали в предоставлении отсрочки, поскольку эти призывники на момент призыва ещё не стали официально абитуриентами — то есть документы на поступление вузы у них не приняли. Некоторое время продержав молодых людей в городской призывной комиссии, им вручили повестки на сборный пункт.

Чем же обусловлена сложившаяся ситуация? Как известно, в связи с карантинными ограничениями и другими антикоронавирусными мероприятиями весенний призов с апреля-июня указом президента был перенесён на май-июль. А вступительная кампания в связи с тем же была перенесена на август. Вследствие этого потенциальные студенты не смогли получить справки из вузов для предоставлении отсрочки на время вступительной кампании, и их призывают в армию. Следует отметить, что в распоряжении Кабмина о проведении призывной кампании прямо указано: призыв 18−19-летних возможен только по их письменному заявлению. А в начале июня и. о. министра образования (на тот момент) Любомира Мандзий заявила о договоренности с Минобороны до осени не призывать выпускников. Несмотря на это, многие выпускники, не достигшие 20 лет, жалуются, что им присылают повестки и не дают продолжать учебу. Часто «попадаются» выпускники колледжей и техникумов, которым для получения диплома надо проставить печать военкомата в обходном листе — вместо печати они получают повестки.

Ситуацию попытались исправить в Генштабе, еще в начале лета разославшем разъяснения, рекомендующие военкоматам и призывным комиссиям теснее работать с органами и учреждениями образования, чтобы получить данные о пожелавших продолжать обучение призывниках. А также требование предоставлять таким призывникам (по их письменному заявлению) отсрочку от призыва до 1 октября. Аналогичное письмо руководителям областей и киевскому голове направил Офис президента Украины, поручив организовать тесное сотрудничество местных властей, военкоматов и учреждений образования для предоставления желающим возможности получить образование в вузах, а не в армии. Правда, ОПУ сделал это только 7 июля, когда призывная кампания, в отличие от вступительной, уже перевалила за экватор.

— Решение о призыве или предоставлении отсрочки от него принимается комиссиями, в которых только по одному представителю от военкомата. И председателями комиссий являются заместители глав обладминистраций. Поэтому винить военкоматы в том, что они забирают абитуриентов в армию, — некорректно, — рассказали «ФАКТАМ» в службе связей с общественностью Сухопутных войск ВСУ.

Мы обращались в Министерство образования и науки с предложениями разработать какую-то единую справку для предоставления отсрочки. МОН разослал указание вузам — выдавать справку о том, что такой-то выразил желание вступить в вуз. Замглавы Офиса президента рассылал рекомендации главам областных комиссий предоставлять отсрочки тем, кто собрался поступать в вузы. Поэтому тем, кто хочет получить такую отсрочку, надо обратиться в районную комиссию с заявлением и справкой из вуза. После чего районные комиссии будут ходатайствовать о предоставлении отсрочки перед областными и киевской городской комиссиями. Однако, напомним, решение принимается не военкоматом — комиссия из нескольких членов, среди которых только один военный, принимает его коллегиально.

В МОН «ФАКТАМ» сообщили, что в вузы и заведения предвысшего образования было разослано письмо, которым приемным комиссиям поручено выдавать справки о желании стать абитуриентами, не дожидаясь начала вступительной кампании.

Однако министерство сделало это только 7 июля. К этому времени военкоматы, в погоне за «выполнением плана» давно разослали повестки и отправили на комиссии большинство призывников. И многим из них призывные комиссии незаконно, но успешно выдали повестки в армию — несмотря даже на то, что многим призывникам не исполнилось 20 лет. Напомним, решением Кабмина такие молодые люди могут быть призваны только по их письменной просьбе. Как быть тем, у кого есть право на отсрочку, но воспользоваться им они не успели из-за нерасторопности чиновников или не смогли потому, что те наплевали на распоряжения правительства?

Представители ВСУ неофициально рассказали «ФАКТАМ», что в таких случаях положено писать жалобы на действия комиссий в… сами же комиссии. Но поскольку это бессмысленно, то лучше сразу обращаться в суд для обжалования решения призывной комиссии и пытаться быстрее получить справку из вуза. Также, если призываемому не исполнилось 20 лет, а его забирают в армию без его согласия, можно, кроме суда, попытаться подать заявление в полицию о незаконности решения комиссии, нарушившей распоряжение правительства N179-р от 26.02.2020, в пятом пункте которого четко указано: «Призыв граждан Украины в возрасте 18−19 лет проводить по их желанию (по письменному заявлению)».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский инициировал ужесточение наказаний за уклонение от военного призыва.

Фото «5-го канала»