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Врио главы Архангельской области не намерен отказываться от слияния с НАО

Врио главы Архангельской области не намерен отказываться от слияния с НАО
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не планирует отказываться от идеи объединяться с Ненецким автономным округом.

По его словам, этот процесс выгоден регионам с экономической и социальной точки зрения.

"Считаю, что от объединения могут быть плюсы и для жителей Архангельской области, и для жителей НАО. Сейчас идет работа, чтобы на цифрах и социальных показателях объяснить, в чем они заключаются. В ближайшее время эта программа будет представлена жителям", — сказал Цыбульский на онлайн-пресс-конференции.

На прошлой неделе врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный напомнил, что регион отказался от объединения с Архангельской областью. Еще в мае на заседании с участием секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака приняли решение, что развитие Архангельской области и Ненецкого округа будет проходить исключительно в рамках макрорегиона, без политического объединения.

# Политика
По материалам: ria.ru

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