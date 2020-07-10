Врио главы Архангельской области не намерен отказываться от слияния с НАО

Анастасия Иванова

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не планирует отказываться от идеи объединяться с Ненецким автономным округом.

По его словам, этот процесс выгоден регионам с экономической и социальной точки зрения.

"Считаю, что от объединения могут быть плюсы и для жителей Архангельской области, и для жителей НАО. Сейчас идет работа, чтобы на цифрах и социальных показателях объяснить, в чем они заключаются. В ближайшее время эта программа будет представлена жителям", — сказал Цыбульский на онлайн-пресс-конференции.

На прошлой неделе врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный напомнил, что регион отказался от объединения с Архангельской областью. Еще в мае на заседании с участием секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака приняли решение, что развитие Архангельской области и Ненецкого округа будет проходить исключительно в рамках макрорегиона, без политического объединения.