Что происходит в Белоруссии с рейтингами Лукашенко и его оппонентов?

Алексей Вольцев

До очередных выборов президента Белоруссии осталось менее месяца. 9 августа граждане республики в шестой раз придут на избирательные участки выбирать главу государства, который будет определять развитие страны в ближайшие пять лет.

На сегодняшний день практически ни у кого не остается сомнения, кого по итогам голосования Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики объявит президентом. Но, несмотря на это, политическая борьба в стране не останавливается, а за пост главы государства готовы побороться 7 потенциальных кандидатов. Правда, один из них, экс-глава Белгазпромбанка и наиболее серьезный противник Александра Лукашенко на выборах Виктор Бабарико, находится в СИЗО и вряд ли оттуда выйдет в обозримом будущем. Еще один популярный среди белорусов претендент — бывший помощник президента Валерий Цепкало, по всей видимости, не будет зарегистрирован как кандидат, так как белорусский ЦИК решил забраковать более половины из поданных в его поддержку 160 000 подписей. Поэтому на сегодняшний день все еще точно не известно, сколько в реальности у Александра Лукашенко будет конкурентов на предстоящих выборах и какой у них уровень поддержки среди населения.

Несмотря на приближающиеся в стране выборы, сегодня в Белоруссии фактически отсутствуют официальные данные об уровне доверия институтам власти, а также о рейтинге ключевых политиков и претендентов на пост президента. При этом масла в огонь подливает и то, что в стране фактически наложен запрет на проведение подобных исследований. Формально проводить опросы на тему выборов и общественно-политической ситуации в Белоруссии могут только социологические службы, у которых есть специальная аккредитация. В противном случае грозит штраф. Кроме того, Администрация президента и ряд других государственных органов, которые периодически заказывают подобные исследования, полученные результаты, как правило, не публикуют. Примечательно, что вплоть до 2018 года опросами занимался Информационно-аналитический центр при Администрации президента, который выпускал сборник социологических исследований. В нем, в том числе, можно было найти описание проблем, волнующих граждан, степень протестных настроений, а также уровень доверия к власти.

В нынешней же предвыборной гонке вся официальная информация, касающаяся рейтингов кандидатов в президенты, а также настроения белорусов, оказалась закрытой. Более того власти страны настоятельно рекомендовали интернет-изданиям не проводить различные онлайн-голосования, так как это может быть расценено как «опрос общественного мнения без аккредитации». Такая рекомендация была связана с тем, что в конце весны несколько независимых СМИ спросили у своих читателей, за кого бы они могли отдать свой голос. В результате оказалось, что интернет сообщество отдало Лукашенко только 3−6% голосов, что породило распространяющийся повсеместно в стране мем «Саша 3%». Лидером же рейтинга стал Виктор Бабарико с более чем 50% голосов, затем шла Светлана Тихановская (около 20%), а на третьем месте оказался Валерий Цепкало с 15−17%. Такие кандидаты, как экс-депутат парламента Анна Канопацкая или лидер движения «Говори Правду» Андрей Дмитриев набрали в среднем столько же голосов, сколько и Александра Лукашенко.

Масла в огонь информационной войны против действующего президента подлила и появившаяся позже информация от Института социологии Национальной академии наук Белоруссии. В июньском интервью националистическому изданию «Народная Воля» директор Института Геннадий Коршунов заявил, что его ведомство в марте—апреле по телефону проводило социсследование об уровне доверия власти. Оказалось, что в Минске Лукашенко доверяют лишь 24% опрошенных, а Центральной избирательной комиссии — 11%. И хотя отмечалось, что «так бывает», что уровень доверия не равняется политическому рейтингу, что все еще изменится ближе к выборам, а столица не показатель всей страны, на фоне отсутствия официальных данных все это воспринималось как попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

Позже стало понятно, что власти начали проигрывать информационную войну в интернете. Это привело не только к повсеместному распространению мема «Саша 3%» и явно провокационным материалам и слухам относительно действующего президента, но и окончательно подорвало его онлайн-рейтинг. Согласно исследованию российской компании Tazeros Global Systems, после изучения с апреля по июнь 6,93 млн уникальных ip-адресов из Белоруссии, оказалось, что Александр Лукашенко не пользуется доверием у белорусских пользователей интернета. Согласно представленным данным, нынешний президент чаще всего упоминался белорусскими пользователями, но преимущественно в негативном контексте. «Рейтинг антилояльности» белорусского лидера составил 81,6%. При этом у других претендентов на пост президента он оказался гораздо ниже: Светалана и Сергей Тихановские — 31,6%, Анна Канопацкая — 21,4%, Виктор Бабарико — 17,6%, Андрей Дмитриев — 14,7%, Валерий Цепкало — 8,7%, Сергей Черечень — 7,6%.

Неудивительно, что наибольшей популярностью в белорусском сегменте Интернета пользуется Виктор Бабарико, «рейтинг лояльности» которого составил 53,6%, в то время как у Лукашенко он находится на уровне всего 6,6%. В целом же, согласно данного исследования, избрание нынешнего президента на шестой срок поддерживают только 3,8% пользователей, а 62,6% считают, что он должен уйти. При этом оказалось, что 72% готовы голосовать за любого кандидата, кроме действующего главы государства. И несмотря на то, что основатель Tazeros Global Systems Артур Хачуян официально заявил, что полученные данные не корректно сравнивать с традиционными социологическими опросами, так как в него попали только интернет-активные граждане, которые, как правило, склонны негативно оценивать действующую власть, этот факт не смутил оппонентов Лукашенко. Это и подобные ему интернет-исследования уже превратились в главное оружие противников белорусского лидера, упорно доказывающих белорусам отсутствие у него широкой поддержки в стране.

По всей видимости, понимания, что проигрыш в интернете рано или поздно может негативно сказаться и на реальной ситуации в стране, власти Белоруссии решили провести ответный маневр. Правда, получился он довольно странным. Так, 9 июля появилась информация о том, что рейтинг Лукашенко в июне достиг 76%, а в будущем он будет еще выше — около 80%. Это следует из опубликованной политическим обозревателем телеканала «Белоруссия 1» в Facebook Андреем Кривошеевым аналитической записки за подписью начальника Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при президенте Валерия Павлюченко.

«Президент попросил немедленно принести свежую социологию. В присутствии 250 коллег помощник принес документ прямо во время ответа на вопрос. Это было круто, даже для нашей откровенной политической реальности. За то мы систему и ценим», — написал в комментарии к документу журналист, побывавший на встрече белорусского лидера с представителями государственных СМИ.

Позже в сети появилось и видео данного события, что говорит о подлинности документа. В нем указывается на то, что рейтинг действующего президента весной был гораздо ниже нынешнего (60%) из-за недовольства населения мерами, которые власти принимали во время пандемии, а также «недостаточного информирования об опасности ситуации и занижения, по мнению граждан, статистики по заболевшим». Кроме того, отмечалось, что «существенное влияние на общественные настроения в указанный период оказало ухудшение по объективным причинам (общемировое падение экономики) социально-экономического положения значительной части граждан в связи с потерей ими или их близкими работы, уходом в отпуска за свой счет, простоями предприятий». При этом в Минске он оказался еще ниже — на 8%. Примечательно в данном случае то, что официальная статистика дала лишь 16% всем альтернативным кандидатам. И, как отмечается в документе, все это в совокупности «практически исключает серьезные электоральные риски в ходе избирательной кампании, а также сводит к минимуму возможность иных негативных проявлений».

Как считает ряд экспертов, в настоящее время сложно доверять любым рейтингам, которые появляются в информационном пространстве Белоруссии. В том числе и вышеуказанной аналитической записке. По мнению кандидата социологических наук Татьяны Водолажской, содержание данного документа не является итогом социологических исследований. На это указывает большая выборка респондентов в 21 тыс. человек (обычно хватает около 2 тыс.), отсутствие точных данных о том, кто проводил опрос, а также его методов. В обнародованном документе рейтинг Александра Лукашенко в 76% стал известен «по оперативной информации, поступающей в ОАЦ из различных источников». Что стоит за этим выражением сказать довольно сложно. Поэтому, как отмечают аналитики, это скорее докладная записка, а не предоставление социологических исследований.

Еще сложнее обстоит дело с негативными рейтингами белорусского президента, которые распространяются в интернете. Можно вспомнить, что такие «опросы» в президентских кампаниях в Белоруссии не новость. Они и раньше использовались оппонентами Лукашенко для его дискредитации. Например, в 2010 году в онлайн-голосованиях перевес оппозиционных кандидатов был также внушительным. Так, за оппозиционного политика Андрея Санникова готовы были голосовать до 47%, а за Лукашенко — от 7 до 13%. При этом полевые исследования, которые проводили независимые соцслужбы показывали, что за действующего президента в сентябре 2010 года были готовы отдать голос 39%, а в декабре, уже после выборов, 53% респондентов отметили, что проголосовали за него. Официально тогда Александр Лукашенко набрал 79,65%.

Такие разбежки аналитики склонны объяснять тем, что интернет-площадки и телеграм-каналы в значительной степени обусловливают мнения тех, кто на них заходит. При этом в сети высказывают мнения люди с активной гражданской позицией, которые, как правило, не составляют большинство населения. Кроме того, даже в самый худший, с точки зрения рейтинга, для Лукашенко 2011 год, когда в стране разворачивался тяжелейший финансово-экономический кризис, уровень доверия к нему, в том числе и по оценке оппозиционных социологов, не падал ниже 20%. Поэтому говорить сегодня о том, что белорусский лидер обладает только 3%-м рейтингом абсолютно бессмысленно — в стране нет критической обстановки, политические оппоненты либо слабы, либо полностью дискредитированы, а ничего лучшего, кроме предлагаемого Лукашенко сохранения стабильности, никто из них предложить не может. Это означает, что как бы не старались оппозиционные СМИ создать картину слабой социальной базы у первого президента Белоруссии, уровень его поддержки среди простых белорусов будет неизменно выше, чем у его соперников. Тем более, что электорат белорусского лидера, как правило, приходит на выборы, доверяет своему кандидату, а также не участвует во всяких интернет-голосованиях, устроенных оппозицией. И наоборот, «диванные эксперты», которыми пестрит интернет, либо не достигли избирательного возраста, либо находятся за пределами страны, либо слишком малочисленны, чтобы составить реальную конкуренцию избирателям президента Белоруссии. Тем более, что многие из них, по всей видимости, после ареста Бабарико и недопуска Цепкало, вряд ли согласятся голосовать за Дмитриева или Канопацкую, которых считают «спойлерами» Лукашенко.

Таким образом, относиться к появившимся в последние месяцы рейтингам в настоящее время стоит с большой осторожностью. Ни один из них не был проведен по всем правилам социологии, а также не имеет официального подтверждения. Единственным их смыслом является создание необходимой видимости поддержки со стороны населения противоборствующих сторон. При этом, как бы не хотелось это признавать противникам Лукашенко, в реальной, а не виртуальной жизни, рейтинг действующего президента на порядок выше, чем приписываемые ему 3%. При этом говорить о том, что альтернативные кандидаты действительно стали набирать вес среди белорусского электората, сегодня не берется никто. Получить поддержку половины населения за два месяца, как это стремятся представить в штабе Виктора Бабарико или Валерия Цепкало, все же крайне сложно, особенно в белорусской действительности.

Наталья Григорьева

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