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Демонстрантов в Белграде разгоняли слезоточивым газом

Демонстрантов в Белграде разгоняли слезоточивым газом

В Белграде, центр которого в пятницу вновь охватили беспорядки, протестующих полиция разгоняла слезоточивым газом, сообщает ВВС.

Толпа людей собралась на площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии в Белграде. Они выступили против введенного из-за ухудшения ситуации с коронавирусом комендантского часа.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, глава МВД Сербии Небойша Стефанович заявил, что Возле здания сербского парламента, где 7 и 8 июля оппозиция организовала массовые беспорядки, сотрудники полиции обнаружили гильзы от патронов со слезоточивым газом, которые силовые структуры страны не используют.

По предварительной оценке, ущерб от беспорядков в Белграде составил более миллиона евро. Во время столкновений пострадали 118 полицейских. 150 участников беспорядков задержано.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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