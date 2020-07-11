Демонстрантов в Белграде разгоняли слезоточивым газом

Анастасия Иванова

В Белграде, центр которого в пятницу вновь охватили беспорядки, протестующих полиция разгоняла слезоточивым газом, сообщает ВВС.

Толпа людей собралась на площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии в Белграде. Они выступили против введенного из-за ухудшения ситуации с коронавирусом комендантского часа.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, глава МВД Сербии Небойша Стефанович заявил, что Возле здания сербского парламента, где 7 и 8 июля оппозиция организовала массовые беспорядки, сотрудники полиции обнаружили гильзы от патронов со слезоточивым газом, которые силовые структуры страны не используют.

По предварительной оценке, ущерб от беспорядков в Белграде составил более миллиона евро. Во время столкновений пострадали 118 полицейских. 150 участников беспорядков задержано.