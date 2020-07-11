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Евродепутат Тоом: ЕС не видит нарушений прав нацменьшинств у себя под носом

Евродепутат Тоом: ЕС не видит нарушений прав нацменьшинств у себя под носом

Евродепутат от Эстонии Яна Тоом на своем личном сайте yanatoom.ee рассказала о состоявшемся в четверг, 9 июля, пленарном заседании Европарламента, где обсуждался Ежегодный доклад о правах человека.

Яна Тоом выступила в прениях по этому докладу и обратилась к его составителям: «В 2019 году ЕС несколько раз высказывался по поводу проблем меньшинств: на Совете по правам человека и Генеральной ассамблее ООН, на Форуме по проблемам меньшинств, на Европейском региональном форуме по проблемам меньшинств. При этом ЕС неизменно говорил о своей политике образования, учитывающей права меньшинства, о поддержке языкового разнообразия и прав меньшинств. Мы практически объявили себя лучшим примером. Увы, мы сами не следуем правилам, соблюдения которых ожидаем от других».

«Специальный докладчик ООН подчеркнул: один из приоритетов для него — проблема безгражданства. Обсуждали ли вы проблему сотен тысяч русскоговорящих неграждан в странах Балтии? ООН также считает одним из прав меньшинств право учиться на родном языке. В ЕС закрываются школы меньшинств — но поднималась ли эта тема? Наконец, Региональный форум пришел к выводу, что ЕС должен гарантировать: языковая политика, поддерживающая языки меньшинств, — часть его миссии. Однако мы все знаем, что этого не случится», — сказала Тоом.

«Меня тревожит то, что участие ЕС в разных форумах по правам человека сводится к тому, что мы указываем другим, что они делают не так. Нам следует следовать собственным словам — и тем самым дать пример другим», — заключила Яна Тоом.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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