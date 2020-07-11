Хашима Тачи будет защищать адвокат хорватского военного преступника

Влада Некрасова

Хорватский адвокат Лука Мишетич будет защищать в Специальном суде в Гааге лидера косовских сепаратистов Хашима Тачи. Мишетич известен тем, что выступал защитником хорватского генерала Анте Готовины, которого Гаагский трибунал обвинял в военных преступлениях, убийствах и изгнании мирных сербов во время гражданской войны в Хорватии 1991−1995 годов, сообщает «Политика» со ссылкой на Tanjug и приштинскую Gazeta Express.

Первое слушание по делу Тачи состоится в Специальном суде по преступлениям Армии освобождения Косово уже в понедельник.

Как сообщает албанский источник, Мишетич «имеет огромный опыт защиты участников боевых действий 1990-х годов». Он находится в списке из 40 адвокатов, которые могут представлять интересы подозреваемых, обвиняемых, а также лиц, располагающих правом на юридическую защиту перед Специальным судом в Гааге.

После того как Гаагская прокуратура выдвинула обвинения против Тачи, сам Мишетич заявил, что «президент Косово прав, связывая выдвижение обвинения со встречей в Белом доме 27 июня», на которой должен был обсуждать продолжение диалога Приштины и Белграда.

«Тачи прав. Ахиллесовой пятой международного правосудия уже 30 лет остается обвинение в политическом вмешательстве. И каков же был первый крупный шаг Специального суда? Раскрытие важной информации только для того, чтобы остановить мирный политический процесс», — написал адвокат в своем Твиттере.

Мишетич работает на американскую адвокатскую компанию, с которой за время нахождения Тачи у власти Приштина заключила несколько договоров, среди них были и контракты на лоббирование албанских интересов, пишет «Политика».

Напомним, что Хашим Тачи обвиняется прокуратурой Специального суда по преступлениям Армии освобождения Косово в причастности более чем к сотни убийств сербов, цыган, а также албанцев из числа своих политических противников, и в ряде преступлений против человечности.

Бывший подзащитный Мишича, военный преступник Анте Готовина в 2011 году был осужден Гаагским трибуналом по бывшей Югославии и признан виновным в преступлениях против человечности, таких как преследования, депортации, убийства и негуманные действия, а также в нарушении правил ведения боевых действий: разграблении общественной и частной собственности и жестоком обращении. 15 апреля 2011 года Гаагский трибунал приговорил Готовину к 24 годам тюремного заключения, но уже 16 ноября 2012 года Апелляционная палата Гаагского трибунала оправдала Готовину и освободила его из-под стражи. Военный преступник, виновный в гибели и депортации тысяч людей, вернулся в Хорватию как герой.

Кирилл Борщев

Все публикации автора