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Эксперт оценил работу аппарата Совбеза России

Эксперт оценил работу аппарата Совбеза России
Аппарат Совета безопасности РФ под руководством секретаря Совбеза Николая Патрушева эффективно обеспечивает решение вопросов, связанных с безопасностью и развитием России по широкому спектру направлений, считает председатель Общественного совета при ФСБ РФ Василий Титов.

В субботу генералу армии, Герою России Патрушеву исполняется 69 лет. Он занимает должность секретаря Совета безопасности РФ с мая 2008 года.

"Николай Патрушев - это один наиболее опытных и эффективных российских руководителей высокого ранга, очень плодотворно работающий на таком сложном и ответственном посту, как пост секретаря Совета безопасности России. Его отличает широкое понимание интересов государства. И предложения, которые дает аппарат Совета безопасности руководству государства, направлены на полноценное и современное развитие нашей страны", - сказал РИА Новости Титов.

По его словам, Патрушева отличает способность доводить до конкретного результата любое дело, каким бы тот ни руководил.

# Политика
По материалам: ria.ru

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