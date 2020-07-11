"Это просто средство мотать нам нервы": Резников ответил, возьмут ли ОРДЛО в состав России

Анастасия Иванова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Несмотря на громкое заявление одного из идеологов «русского мира» Александра Бородая о том, что оккупированный Донбасс в ближайшее время войдет в состав России, эта территория, а тем более население, Кремлю не нужны. Ведь то, что произошло с Донбассом, Россия затевала, чтобы получить большой кусок Украины, а потом, возможно, и всю страну.

Такое мнение в интервью «Главкому» высказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Это средство мотать нам нервы и чтобы весь цивилизованный мир обратил на русских внимание: мол, ну говорите же с нами. Из интервью российских лидеров это выглядит как приглашение к переговорам», — отметил чиновник.

Резников еще раз напомнил, что Донбасс россиян не интересует, они к нему относятся уже даже не как к колонии. С оккупированного Донбасса вывозится все, что можно оттуда вывезти. За шесть лет оккупации Москва ничего не вложила в захваченные территории, вопрос о развитии Донбасса не стоит совсем.

По словам Резникова, безопасная реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет. Должно смениться не одно поколение жителей региона. Сейчас на оккупированном Донбассе дети, которые не знают, что такое свободная Украина, сегодня уже идут в школу.

«Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция — это надолго. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, развеваться украинские флаги, — эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей», — уточнил вице-премьер.

Напомним, ранееАлексей Резников заявил, что у Украины нет претензий к жителям Крыма и ОРДЛО, получившим российские паспорта. Люди оказались заложниками ситуации и сделали это, чтобы выжить. Чиновник также считает, что минские соглашения, на которых так настаивают россияне, уже во многом не актуальны и их стоит пересмотреть.