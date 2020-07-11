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Левунин: Драчев активнее готовился к выборам главы СБР, чем Майгуров

Левунин: Драчев активнее готовился к выборам главы СБР, чем Майгуров
Владимир Драчев до сложения полномочий президента Союза биатлонистов России (СБР) активнее готовился к предстоящей отчетно‑выборной конференции, чем другой кандидат на этот пост Виктор Майгуров, заявил РИА Новости член правления СБР Андрей Левунин.

В пятницу Драчев объявил о сложении с себя полномочий президента СБР. Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР пройдет 11 июля. Единственным кандидатом на должность главы союза остался Майгуров. Драчев также является депутатом Государственной Думы РФ.

"Наверное, мы здесь все‑таки видим работу партийной дисциплины. Может быть, он и не заложник ситуации, но тем не менее, он член большой команды, где тоже есть руководство. Все эти факторы в какой‑то момент выливаются в действие. Возможно, какие‑то рекомендации ему были даны, так как до вчерашнего дня он собирался участвовать, выдвигаться, подбирать себе команду. Честно могу сказать, что сам не занимался никакой агитацией, сбором информации при подготовке данных выборов. Но могу добавить, что Владимир Петрович до последнего момента очень активно готовился к конференции, даже более активно, чем второй кандидат. Опять же, это скорее благодаря его политическому опыту, работе в Думе", ‑ сказал Левунин по телефону.

"То, что он является депутатом, скорее всего, послужило и решением по самоотводу. Сам бы он вряд ли так поступил. О каких‑то партийных разговорах мы знаем только из интервью Владимира Петровича. Нет такого, что кто‑то готовился или ждал, здесь просто внутренняя обстановка", ‑ добавил собеседник агентства.

# Политика
По материалам: ria.ru

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