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МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России

МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
Поправки в Конституцию укрепят основы российского внешнеполитического курса, направленные на усиление международной безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я хочу сказать, что поправки в конституцию, которые получили столь мощное одобрение наших избирателей, несомненно, укрепят те основы нашего внешнеполитического курса, которые работают на укрепление международной безопасности, на поиски подлинно коллективных решений существующих проблем. А то, что мы будем в перспективе видеть более четкий баланс, более четкую грань между нашим внутренним законодательством, конституционными требованиями и недобросовестными попытками некоторых структур интерпретировать нормы международного права так, что эти интерпретации не соответствуют положениям нашей конституции, нашего конституционного законодательства, я думаю, это тоже давно назревший шаг, о чем мы говорим открыто", - сказал он в интервью "Дума ТВ".

# Политика
По материалам: ria.ru

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