Минздрав Латвии предупреждает: Скоро могут вновь ввести полный карантин

Лидия Мартынова

«Если мы не введем мягкие ограничения, через пару недель, возможно, придется говорить о полном карантине», — предупредила на внеочередном заседании правительства министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле. По ее словам, нужно понимать, что, если своевременно не среагировать на рост заболеваемости, придется «снова закрываться», пишет focus.lv.

Разработанный Минздравом проект правил предусматривает поправки к закону о мерах эпидемиологической безопасности. Установлено, что заведения общепита должны в заметном для посетителей месте (у входа и кассы) разместить информацию о максимально допустимом количестве людей, которые могут одновременно находиться в заведении.

Также планируется продлить до 1 сентября ограничения на собрания людей в заведениях общепита. С 11 июля, за одним столиком в помещении смогут находиться не более четырех человек, если они не являются членами одного домохозяйства, а на террасе — не более 8 человек. Время работы культурных, спортивных, развлекательных заведений, в том числе дискотек, заведений общепита и церквей должно начинаться не ранее 6 часов и заканчиваться не позднее 24 часов, киносеансы на открытом воздухе могут заканчиваться в два часа ночи.

Некоторые члены правительства указали на необходимость решения еще ряда вопросов, связанных с распространением Covid-19 — в том числе по контролю над восточной границей Латвии. Кабинет министров может вернуться к этой теме уже во вторник, 14 июля, когда состоится очередное заседание правительства.

Как сообщалось, на этой неделе в Латвии вновь возросла заболеваемость Covid-19. Винькеле, предупреждая о возможности введения новых ограничений, отметила — «весь мир живет так, и ничего другого не будет до появления вакцины от „Covid-19“ — шаг вперед, шаг назад». По ее словам, «если нужно будет вернуться к строгим ограничениям, мы вернемся». Поэтому, как она добавила «сейчас важно принять очень мягкие ограничения и смотреть».

Ей возражала министр благосостояния Рамона Петравича, которая опасается, что ограничения снова приведут к тому, что люди опять потеряют работу, а плана помощи им у правительства нет. Министр экономики Янис Витенбергс выразил огорчение тем, что принятые ограничения относятся к общепиту — единственной отрасли, которая уже проявила первые признаки оздоровления.

«Для ограничения распространения Covid-19 нужно пересмотреть систему видов на жительство» (ВНЖ), — заявил на внеочередном заседании правительства министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Он назвал предложения Минздрава об усилении ограничений слишком мягкими, а также информировал о статистике ввозных случаев Covid-19, особенно из России и Белоруссии. По словам министра, большинство граждан этих стран въезжают в Латвию по рабочим визам, например, 39% виз выданы морякам.

«Мы и в период чрезвычайного положения пускали в Латвию людей с ВНЖ. Я не уверен, что они сидят две недели на самоизоляции», — сказал министр.

Ринкевич предложил рассмотреть этот вопрос на заседании правительства во вторник, 14 июля.

«Нужно думать, как контролировать восточную границу, чтобы потом не удивляться, откуда появляются вирусоносители. Чем лучше мы будем защищать внешнюю границу, тем меньше придется „сидеть“ нашим людям. Через сухопутную границу едут сейчас сотни людей», — отметил министр земледелия Каспар Герхардс.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что «Covid-19 в мире никуда не исчез, нет ни лекарств, ни вакцины от этого вируса». Премьер напомнил, что по-прежнему остаются в силе призывы к населению мыть руки, не прикасаться к лицу, соблюдать дистанцию два метра и пользоваться бесплатным телефонным приложением «Останови Covid».

«Сегодняшние тенденции заболеваемости Covid-19 пока не являются основанием для отмены выборов в Рижскую думу и переноса начала учебного года», — заявила после заседания правительства Илзе Винькеле.

На данный момент в Латвии насчитывается 1165 случаев заболеваний коронавирусом. 30 человек умерли, 1019 — выздоровели.