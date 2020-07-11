Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Мэр Новосибирска возглавил список КПРФ на выборах в заксобрание региона

Мэр Новосибирска возглавил список КПРФ на выборах в заксобрание региона

Мэр Новосибирска возглавил список КПРФ на выборах в заксобрание региона
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть по итогам конференции обкома КПРФ возглавил список кандидатов от партии на выборы в заксобрание Новосибирской области и горсовет, сообщает в субботу областной комитет партии.

"Первая тройка партсписка выглядит так: Анатолий Локоть, секретарь обкома КПРФ Владимир Карпов, председатель региональной федерации профсоюзов Александр Козлов", - говорится в сообщении.

Лидер новосибирских коммунистов Локоть подчеркнул, что списки территориальных групп в заксобрание были согласованы с Центральным комитетом КПРФ и в субботу утверждены окончательно областной организацией.

"Мы приняли за основу программный документ, поручили новосибирскому обкому КПРФ доработать предложения в зависимости от ситуации на местах. Компартия приступила к агитационной работе", - приводятся в сообщении слова Локтя.

Выборы депутатов законодательного собрания Новосибирской области состоятся в единый день голосования 13 сентября. В областной парламент предстоит избрать 76 депутатов, из которых 38 - по одномандатным округам и 38 - по партийным спискам. В этот же день состоятся выборы и в городской парламент.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Потерпевшие по делу Ефремова запросили компенсацию в 40 млн рублей — СМИ
Потерпевшие по делу Ефремова запросили компенсацию в 40 млн рублей —
Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в
Мэр Новосибирска возглавил список КПРФ на выборах в заксобрание региона
Мэр Новосибирска возглавил список КПРФ на выборах в заксобрание
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года
Мы выстоим. Кудрин заявил о необходимости решительно бороться с кризисом
Мы выстоим. Кудрин заявил о необходимости решительно бороться с
Правительство захотело разрешить частичное разглашение врачебной тайны
Правительство захотело разрешить частичное разглашение врачебной тайны
Кинодайджест: Евгений Миронов в роли Чайковского, Паулина Андреева в фильме о Цое и другие новости
Кинодайджест: Евгений Миронов в роли Чайковского, Паулина Андреева в
Кудрин пожалел о повышении налогов
Кудрин пожалел о повышении налогов
МК: семья погибшего в ДТП требует от Ефремова 40 млн рублей
МК: семья погибшего в ДТП требует от Ефремова 40 млн рублей
Хашима Тачи будет защищать адвокат хорватского военного преступника
Хашима Тачи будет защищать адвокат хорватского военного преступника
Театр "Новая опера" 11 августа возобновит работу после карантина
Театр "Новая опера" 11 августа возобновит работу после карантина
В ЮАР в церкви произошел захват заложников
В ЮАР в церкви произошел захват заложников

Топ на сегодня

Россия отреагировала на иск Нидерландов из-за MH17
Россия отреагировала на иск Нидерландов из-за MH17
Песков призвал Жириновского подкрепить слова о Фургале доказательствами
Песков призвал Жириновского подкрепить слова о Фургале
Нидерланды затеяли жалобу в ЕСПЧ на фоне антироссийских настроений — юрист
Нидерланды затеяли жалобу в ЕСПЧ на фоне антироссийских настроений —
МИД: Иск Гааги к России по делу MH17 ухудшит и без того плохие отношения
МИД: Иск Гааги к России по делу MH17 ухудшит и без того плохие
Собянин заявил о выработке у москвичей коллективного иммунитета к коронавирусу
Собянин заявил о выработке у москвичей коллективного иммунитета к

Еще по теме

Мэр Новосибирска отказался баллотироваться в губернаторы в пользу врио
КПРФ впервые отказалась от участия в выборах глав трех регионов
КПРФ решила выдвинуть мэра Новосибирска на новый срок
Новосибирские коммунисты поддержали КНДР запущенным в небо чучелом Трампа