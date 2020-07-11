Мэр Новосибирска возглавил список КПРФ на выборах в заксобрание региона

Алексей Вольцев

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть по итогам конференции обкома КПРФ возглавил список кандидатов от партии на выборы в заксобрание Новосибирской области и горсовет, сообщает в субботу областной комитет партии.

"Первая тройка партсписка выглядит так: Анатолий Локоть, секретарь обкома КПРФ Владимир Карпов, председатель региональной федерации профсоюзов Александр Козлов", - говорится в сообщении.

Лидер новосибирских коммунистов Локоть подчеркнул, что списки территориальных групп в заксобрание были согласованы с Центральным комитетом КПРФ и в субботу утверждены окончательно областной организацией.

"Мы приняли за основу программный документ, поручили новосибирскому обкому КПРФ доработать предложения в зависимости от ситуации на местах. Компартия приступила к агитационной работе", - приводятся в сообщении слова Локтя.

Выборы депутатов законодательного собрания Новосибирской области состоятся в единый день голосования 13 сентября. В областной парламент предстоит избрать 76 депутатов, из которых 38 - по одномандатным округам и 38 - по партийным спискам. В этот же день состоятся выборы и в городской парламент.