Неприятный сюрприз для Путина: Ермак прокомментировал возможность снятия санкций с России

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, которому некоторые политологи приписывают якобы подписание неких тайных соглашений с Россией, заявил, что ни о каком снятии санкций с Российской Федерации сегодня речь идти не может.

Такое заявление он сделал в пятницу, 10 июля, на встрече с журналистами, передает Укринформ.

Указанную позицию, по словам Ермака, подтвердили представители Франции и ФРГ во время состоявшейся 3 июля в Берлине встречи политических советников лидеров государств — участниц нормандского формата.

«Есть четкая позиция, ни у кого нет никаких сомнений, что она соответствует Минску, она настроена на мир, но в украинских интересах, с украинской позицией. И поэтому, я считаю очень важным, что и со стороны, например, немецкого представителя, господина Гекера (советник федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам и вопросам безопасности Ян Гекер), а затем и господина Бона (советник президента Франции Эммануэль Бон) было услышать, что сегодня никаких условий даже рассматривать или думать о снятии санкций не может быть, потому что Украина демонстрирует принципиальную четкую позицию, отвечающую интересам нашего государства, и настроена на мирный процесс», — сказал Ермак.

Он отметил, что это была первая встреча в нормандском формате, «когда с российской стороны присутствовал господин Козак» (заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак — ред.), и длилась она более 11 часов.

По словам Ермака, «была непростая встреча, на которой мы прошли по всем вопросам, о которых стороны, лидеры стран нормандского формата, договорились в конце прошлого года в Париже — что выполнено, что не выполнено». Он отметил, что «большинство положений еще достаточно открыты».

Также глава ОП подтвердил, все участники «подтвердили важность проведения (нормандского — ред.) саммита в Берлине. Никто не отрицает, что этот саммит должен пройти как можно быстрее. Поэтому я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться».

По словам Ермака, «для этого, безусловно, должно быть первоочередное условие — выполнение договоренностей, в первую очередь — по безопасности, поэтому мы очень подробно прошли по всем положениям».

При этом он отметил, что не по всем вопросам у сторон есть согласованная позиция: «Не могу сказать, что по всем положениям безусловно мы имеем согласованную позицию», но, по его словам, были «самые сильные переговоры», на которых «мы почувствовали такую мощную поддержку позиции Украины и со стороны Германии, и со стороны Франции».

По его словам, партнеры поддерживают новые инициативы Украины по перезагрузке представительства в Минске — «относительно представительства с нашей стороны представителей территорий, которых вы уже некоторых смогли увидеть…».

Напомним, что 3 июля 2020 года в Берлине руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации, которую возглавлял вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников принял участие во встрече с политическими советниками лидеров государств — участников нормандского формата.

Встреча в формате переговоров состоялась за несколько дней до очередного заседания ТКГ в формате видеоконференции.

Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств нормандской четверки по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в нормандском формате в Берлине. Участники встречи согласились, что нужно приложить максимум усилий для полного выполнения решений Парижского саммита, в частности, стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

В свою очередь российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии, сообщал ОП.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Великобритания ввела персональные санкции против путинских силовиков: главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня и нескольких судей Мосгорсуда.