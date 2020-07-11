Новым главой Союза биатлонистов России стал Виктор Майгуров

Анастасия Иванова

Трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран новым президентом Союза биатлонистов России (СБР). Как сообщается на сайте союза, он был избран единогласно, так как был единственным кандидатом на этот пост.

Майгуров был избран 45 делегатами внеочередной отчетно-выборной конференции, состоявшейся в Химках. Состав правления СБР сократился с десяти членов до семи.

В новый состав правления, помимо самого Майгурова, вошли Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Андрей Левунин, Иван Черезов, Сергей Литяк и Иван Мелихов. За членов правления проголосовал 41 делегат, четверо воздержались.

После своего избрания новый президент СБР выступил с речью. В ней он сообщил, что у организации имеются долги, однако их нельзя назвать критичными. Он подчеркнул, что отдавал себе в этом отчет, когда выдвигал свою кандидатуру на пост президента.

Выборы нового главы СБР потребовались после того, как бывший президент Владимир Драчев объявил о сложении с себя полномочий. Формально свое решение он объяснил необходимостью сосредоточиться на исполнении обязанностей депутата Госдумы.

Однако многие специалисты полагают, что его уход стал результатом административного кризиса в СБР. Другие члены руководства союза обвиняли Драчева в авторитарности и неэффективности.