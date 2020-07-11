Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новым главой Союза биатлонистов России стал Виктор Майгуров

Новым главой Союза биатлонистов России стал Виктор Майгуров

Трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран новым президентом Союза биатлонистов России (СБР). Как сообщается на сайте союза, он был избран единогласно, так как был единственным кандидатом на этот пост.

Майгуров был избран 45 делегатами внеочередной отчетно-выборной конференции, состоявшейся в Химках. Состав правления СБР сократился с десяти членов до семи.

В новый состав правления, помимо самого Майгурова, вошли Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Андрей Левунин, Иван Черезов, Сергей Литяк и Иван Мелихов. За членов правления проголосовал 41 делегат, четверо воздержались.

После своего избрания новый президент СБР выступил с речью. В ней он сообщил, что у организации имеются долги, однако их нельзя назвать критичными. Он подчеркнул, что отдавал себе в этом отчет, когда выдвигал свою кандидатуру на пост президента.

Выборы нового главы СБР потребовались после того, как бывший президент Владимир Драчев объявил о сложении с себя полномочий. Формально свое решение он объяснил необходимостью сосредоточиться на исполнении обязанностей депутата Госдумы.

Однако многие специалисты полагают, что его уход стал результатом административного кризиса в СБР. Другие члены руководства союза обвиняли Драчева в авторитарности и неэффективности.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Дождь на борту самолета — авиакомпания «Россия» проводит расследование
Дождь на борту самолета — авиакомпания «Россия» проводит расследование
Спецназовец Капитан Америка покончил с собой
Спецназовец Капитан Америка покончил с собой
Кудрин заявил о застое в России
Кудрин заявил о застое в России
Популярная российская блогерша разбилась в ДТП
Популярная российская блогерша разбилась в ДТП
В России за сутки 88 военных вылечились от коронавируса
В России за сутки 88 военных вылечились от коронавируса
Российский препарат от COVID-19 первыми получат страны Латинской Америки
Российский препарат от COVID-19 первыми получат страны Латинской
Адвокат потерпевших по делу Ефремова опроверг иск на 40 миллионов рублей
Адвокат потерпевших по делу Ефремова опроверг иск на 40 миллионов
В Кремле ответили на высказывания о неосталинизме
В Кремле ответили на высказывания о неосталинизме
Новым главой Союза биатлонистов России стал Виктор Майгуров
Новым главой Союза биатлонистов России стал Виктор Майгуров
Кудрин заявил о застое в экономике
Кудрин заявил о застое в экономике
Лживые фейки. Трамп раскритиковал материал NYT о связях России с талибами
Лживые фейки. Трамп раскритиковал материал NYT о связях России с
США разочаровались из-за решения превратить собор Святой Софии в мечеть
США разочаровались из-за решения превратить собор Святой Софии в

Топ на сегодня

Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
Песков: обмена поздравлениями Путина и Порошенко в 2014 году не было
Песков: обмена поздравлениями Путина и Порошенко в 2014 году не было
Совбез ООН вновь не принял российскую резолюцию по Сирии
Совбез ООН вновь не принял российскую резолюцию по Сирии
Посол России в Минске: сообща мы сможем противостоять давлению извне
Посол России в Минске: сообща мы сможем противостоять давлению извне
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ

Еще по теме

Виктора Майгурова избрали президентом Союза биатлонистов России
Левунин: Драчев активнее готовился к выборам главы СБР, чем Майгуров
Майгуров сохраняет статус 1-го вице-президента IBU после понижения статуса СБР
Векшин: вопрос о кандидатах на пост главы СБР будет обсуждаться в пятницу