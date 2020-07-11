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Песков ответил на вопрос об отношении Путина к гомофобии

Песков ответил на вопрос об отношении Путина к гомофобии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин нетерпимо относится к любым перегибам, в том числе к проявлениям гомофобии. Так он ответил на вопрос журналистов об отношении главы государства к гомофобным высказываниям.

Песков напомнил, что Путин не раз отвечал на подобные вопросы в интервью российским и зарубежным СМИ.

"Вы знаете, что, собственно, президент всегда говорит о конкретном законе, который ошибочно трактуется в некоторых западных странах. И отвергает любые обвинения в том, что имеются со стороны государства какие-то репрессивные настроения в этой области. Но при этом президент всегда обращает внимание на национальные устои в целом в России, в некоторых республиках национальных, где просто исторические корни имеют свою особенность, которую тоже нельзя абстрагировать <...> Вообще, к перегибам в целом он относится нетерпимо, вы это знаете, это же, скорее, относится к перегибам", — сказал пресс-секретарь.


Он также ответил на вопрос, ознакомились ли в Кремле с сериалом о преследовании геев в России, в частности в Чечне. По словам Пескова, у Кремля много других, более важных дел, а преувеличивать значение подобных сериалов не стоит.

# Политика
По материалам: ria.ru

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