Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами
Сегодня, 03:06 Алексей Вольцев
Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
У главы государства спросили, почему российские власти ведут себя корректно с теми, кто иногда позволяет себе откровенное хамство.
"Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают ей размахивают. Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями", — ответил Путин.
По материалам: ria.ru