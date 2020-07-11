Разбирал оружие: полиция рассказала детали ЧП с главой николаевской "Свободы" (фото)

Анастасия Иванова

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Глава николаевской ячейки партии «Свобода» Демид Губский, которого ночью 11 июля увезли в больницу с огнестрельным ранением головы, мог ранить сам себя, когда разбирал пистолет. К такому выводу пришла полиция Николаевской области, осмотрев место происшествия и опросив свидетелей.

Полиция установила, что 33-летний пострадавший во время происшествия находился в своей квартире. Гражданская жена мужчины стояла на балконе и оттуда услышала выстрел. При осмотре помещения кроме пистолета-травмата были найдены кобура и патроны к нему, а также граната Ф-1 и официально зарегистрированное на мужчину помповое ружье.

Сам пострадавший находится в больнице с травмой головы. Хирурги извлекли из раны резиновую пулю. Случай расследуется как телесное повреждение по неосторожности.

Полиции предстоит установить, откуда в доме взялся пистолет-травмат. Пока что оружие изъято. «Пострадавший хотел приобрести спецсредство — пистолет травматического действия, но не мог законно получить на него разрешение. Однако в итоге каким-то образом получил пистолет», — говорят в полиции.

Напомним, ранее в Николаеве СБУ задержала умельцев, превращавших «травматы» в боевое оружие. До этого похожую группировку вычислили и разоблачили в Киевской области.