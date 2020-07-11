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РПЦ: Превращение Святой Софии в мечеть — пощечина мировому христианству

РПЦ: Превращение Святой Софии в мечеть — пощечина мировому христианству

Решение турецких властей о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть — «пощечина всему мировому христианству».

Такое заявление сделал председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). По его словам, для православных христиан этот собор так же важен, как для католиков собор Святого Петра в Риме.

«Можно по-разному оценивать внутреннюю политическую ситуацию в Турции и те факторы, которые побудили турецкое руководство к подобному решению. Но духовное и культурное достояние всего мира не должно становиться заложником текущей политической ситуации. Жаль, что политическая конъюнктура берет верх над уважением к иным религиозным традициям. Превращение Святой Софии в мечеть — пощечина, которую руководство Турции нанесло православной церкви, всему мировому христианству», — сказал митрополит.

Он напомнил, что, когда собор имел статус музея, посещать его могли представители всех конфессий.

«Святая София была построена как храм, посвященный Иисусу Христу, и мы, православные христиане, не можем воспринимать ее иначе. С 1934 года и до сего дня Святая София имела статус музея, что давало возможность и христианам, и мусульманам, и представителям иных религий ее беспрепятственно посещать… Для православных христиан Святая София — то же, что для католиков собор Святого Петра в Риме. Это храм-символ и одна из величайших христианских святынь», — заявил священнослужитель.

Напомним, что с VI по XV век это здание было христианским храмом, после завоевания Константинополя турками в 1453 году — мечетью, а в 1934 году правительство основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка сделало памятник архитектуры музеем.

Как сообщало ИА Newstes, накануне Государственный совет Турции (высший административный суд страны) разрешил изменить статус собора Святой Софии. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сразу подписал указ об этом.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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