РПЦ: Превращение Святой Софии в мечеть — пощечина мировому христианству
Решение турецких властей о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть — «пощечина всему мировому христианству».
Такое заявление сделал председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). По его словам, для православных христиан этот собор так же важен, как для католиков собор Святого Петра в Риме.
Он напомнил, что, когда собор имел статус музея, посещать его могли представители всех конфессий.
Напомним, что с VI по XV век это здание было христианским храмом, после завоевания Константинополя турками в 1453 году — мечетью, а в 1934 году правительство основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка сделало памятник архитектуры музеем.
Как сообщало ИА Newstes, накануне Государственный совет Турции (высший административный суд страны) разрешил изменить статус собора Святой Софии. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сразу подписал указ об этом.